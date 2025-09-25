أحمد فتحي: الإسماعيلي يفتقد الفلسفة.. وإنبي يعيش أجواء مميزة

أكد أحمد فتحي، المدرب العام لنادي إنبي، أن نادي الإسماعيلي يعاني منذ 3 سنوات بسبب غياب الفلسفة وتوالي الأزمات.

وقال فتحي في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على قناة النهار: “الإسماعيلي هو النادي الذي نشأت فيه وأول فريق لعبت له، ويمثل لي الكثير، لكن الأمور أصبحت صعبة داخله رغم أنه قدم مباراة جيدة أمامنا.”

وأضاف: "الأجواء داخل إنبي مختلفة تمامًا، حيث يعمل كل فرد من الجهاز الفني على تطوير جانب معين لدى اللاعبين، ورئيس النادي أيمن الشريعي يمحنا الحرية في إشراك اللاعبين الشباب مع الفريق الأول، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على النتائج".

وشدد فتحي على أن الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل يسعى لعدم ظلم أي لاعب وإعطاء الفرصة للجميع.