أبرز مباريات اليوم الخميس 25-9-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 25-9-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أوساسونا X إلتشي – 8.30 مساء – beIN Sports 4 H
ريال أوفييدو X برشلونة – 10.30 مساء - beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي
ليل X بران – 7.45 مساء
سالزبورج X بورتو – 10 مساء
شتوتجارت X سيلتا فيجو – 10 مساء
أستون فيلا X بولونيا – 10 مساء
راينجرز X جينك – 10 مساء
أوتريخت X ليون – 10 مساء
فرينكفاروزي X فيكتوريا بلزن – 10 مساء
يونج بويز X باناثينايكوس – 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الخليج X التعاون – 6.10 مساء
الشباب X الخلود – 6.25 مساء
الهلال X الأخدود – 9 مساء
مواعيد مباريات كأس إيطاليا
جنوى X امبولي – 7.30 مساء
تورينو X بيزا – 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
شباب الأهلي X العين – 4.25 مساء
الوصل X الشارقة – 7.15 مساء
مواعيد مباريات الدوري القطري
الريان X الغرافة – 6 مساء
السد X الدحيل – 8 مساء