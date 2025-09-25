أبرز مباريات اليوم الخميس 25-9-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 25-9-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



أوساسونا X إلتشي – 8.30 مساء – beIN Sports 4 H



ريال أوفييدو X برشلونة – 10.30 مساء - beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي



ليل X بران – 7.45 مساء

سالزبورج X بورتو – 10 مساء

شتوتجارت X سيلتا فيجو – 10 مساء

أستون فيلا X بولونيا – 10 مساء

راينجرز X جينك – 10 مساء

أوتريخت X ليون – 10 مساء

فرينكفاروزي X فيكتوريا بلزن – 10 مساء

يونج بويز X باناثينايكوس – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الخليج X التعاون – 6.10 مساء

الشباب X الخلود – 6.25 مساء

الهلال X الأخدود – 9 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

جنوى X امبولي – 7.30 مساء

تورينو X بيزا – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

شباب الأهلي X العين – 4.25 مساء

الوصل X الشارقة – 7.15 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري

الريان X الغرافة – 6 مساء

السد X الدحيل – 8 مساء