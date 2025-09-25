نجم الزمالك يقترب من المشاركة أمام الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف نبيل عماد دونجا، نجم خط وسط نادي الزمالك، من المشاركة في مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد زاهر أن دونجا يقترب من اللحاق بالمباراة، بعدما تعرض لإصابة خلال مواجهة الزمالك أمام الجونة في الجولة الثامنة، والتي أجبرته على الخروج من الملعب وعدم استكمال اللقاء.

وأضاف: اللاعب حالته في تحسن، وهناك تفاؤل بمشاركته في القمة، وإن شاء الله يكون جاهز للمباراة.

ويواصل الزمالك استعداداته المكثفة للمواجهة الحاسمة أمام غريمه التقليدي الأهلي، يوم الإثنين المقبل، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.