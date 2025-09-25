ميدو: بيراميدز استحق الفوز على أهلي جدة.. ويورشيتش أفضل مدربي مصر آخر 15 عامًا

أشاد الإعلامي أحمد حسام "ميدو" بالأداء الذي قدمه فريق بيراميدز أمام أهلي جدة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، مؤكدًا أن الفريق ظهر بثقة كبيرة ولم يخش منافسه السعودي، ليستحق الفوز والنجاح الذي حققه.

وقال ميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس" المذاع عبر قناة النهار: "بيراميدز قدم مباراة بثقة كبيرة أمام أهلي جدة دون خوف، واستحق الانتصار".

وتابع: "كل لاعيبة بيراميدز أبطال، والمنظومة داخل النادي منظمة للغاية، وما فعله بيراميدز ليس سهلا، واستحقوا النجاح".

وأكد ميدو أن المدرب الكرواتي كريستيان يورشيتش هو العنصر الأهم في منظومة بيراميدز، حيث استطاع أن يمنح اللاعبين الإحساس بقدرتهم على تحقيق البطولات بسهولة، وهو ما كان ينقص الفريق في الفترة الماضية.

وأضاف: "يورشيتش وفيريرا هما أفضل مدربين أجانب دخلوا مصر خلال آخر 15 سنة".