بيراميدز يواصل انتصاراته في الدوري بالفوز على طلائع الجيش 4-0

واصل فريق بيراميدز انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بفوزه الكبير مساء اليوم السبت على ضيفه طلائع الجيش بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

أحرز رباعية بيراميدز اليوم، المغربي محمد الشيبي "هدفين" في الدقيقتين 42 و45، والبرازيلي إيفرتون دا سيلفا في الدقيقة 66، ومحمود زلاكا في الدقيقة 71.

وحقق بيراميدز الانتصار الثالث على التوالي في الدوري، بعد تغلبه في المباراتين الماضيتين على كل من الأهلي بهدفين نظيفين، وزد بهدف دون رد.

وارتقى بيراميدز للمركز الثالث في جدول الدوري بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة، عقب خوض 7 مباريات فقط منذ انطلاق المسابقة، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر، علما بأنه لعب 9 لقاءات في الدوري.

وفي الجول العاشرة، سيستضيف طلائع الجيش فريق الجونة يوم السبت المقبل، فيما ستتأجل مباراة بيراميدز أمام بتروجيت إلى يوم 6 ديسمبر المقبل، بسب مشاركة بيراميدز في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.