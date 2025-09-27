بثنائية الشيبي .. بيراميدز يتفوق على طلائع الجيش فى الشوط الأول

تفوق نادي بيراميدز على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد الدفاع الجوي في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 42، بعد تسديدة قوية عن طريق محمد الشيبي من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى الأرضية للمرمى.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، بعد هجمة مرتدة سريعة لبيراميدز وصلت الكرة بالنهاية لأقدام محمد الشيبي المنفرد بالمرمى داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة أرضية متقنة تسكن الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.