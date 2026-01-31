الداخلية البحرينية تجري تمرينا لنظام الإنذار المبكر عبر الهواتف المحمولة للسكان

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها ستجري مساء اليوم تمرينا تجريبيا على نظام الإنذار المبكر لحالات الطوارئ (الإنذار المدني)، وذلك من خلال إرسال رسالة تنبيه عبر الهواتف المحمولة لجميع المواطنين والمقيمين.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن رسالة التنبيه التي تم إرسالها تأتي ضمن اختبار فني للنظام الوطني للتنبيهات اللاسلكية، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، مشددة على أن الرسالة لا تستدعي اتخاذ أي إجراءات من قبل الجمهور.

وأوضحت أن الرسالة التي حملت عنوان «تمرين تمرين تمرين» تهدف إلى قياس جاهزية وكفاءة أنظمة الإنذار المبكر، والتأكد من قدرتها على إيصال الرسائل التحذيرية بسرعة ودقة في حال وقوع أي طارئ.

وأضافت الوزارة أن هذه التمارين الدورية تأتي ضمن خططها المستمرة لتعزيز منظومة السلامة العامة، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ودعت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين إلى عدم القلق عند تلقي مثل هذه الرسائل التجريبية مستقبلًا، مؤكدة أن أي تنبيه فعلي سيوضح بوضوح طبيعة الحالة والإرشادات الواجب اتباعها.