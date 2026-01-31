قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيوصل 6000 دولار | عمرو أديب يوجّه نصيحة للمستثمرين في الذهب
البنك المركزي يكشف تفاصيل طرح سندات وأذون خزانة بـ597.7 مليون دولار غدًا
حمزة عبدالكريم يجتاز الكشف الطبي في برشلونة والإعلان الرسمي غداً
بمشاركة مصطفى محمد .. لوريان يحقق الفوز على نانت 2-1 بالدوري الفرنسي
لو هتبني | قانون البناء يغلظ عقوبة عدم التأمين .. تفاصيل
سامح الترجمان : الذهب رايح لـ6 آلاف دولار .. والملاذ الآمن ما زال الأقوى
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي 2026 وطريقة الدفع الإلكتروني
سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر
حسن عبد النبي لمتسابق: أتحفنا بحنجرته الذهبية وغلط وصحح لنفسه
عمرو أديب: انخفاض سعر الذهب سيحدث في العقارات
مي سليم : دورى فى مسلسل روج أسود هيوجع قلب الجمهور | خاص
انهيار لحظي في أسعار الذهب .. نائب رئيس الشعبة يوضح الحقيقة ويوجه رسالة للمواطنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الداخلية البحرينية تجري تمرينا لنظام الإنذار المبكر عبر الهواتف المحمولة للسكان

القسم الخارجي

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها ستجري مساء اليوم تمرينا تجريبيا على نظام الإنذار المبكر لحالات الطوارئ (الإنذار المدني)، وذلك من خلال إرسال رسالة تنبيه عبر الهواتف المحمولة لجميع المواطنين والمقيمين.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن رسالة التنبيه التي تم إرسالها تأتي ضمن اختبار فني للنظام الوطني للتنبيهات اللاسلكية، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، مشددة على أن الرسالة لا تستدعي اتخاذ أي إجراءات من قبل الجمهور.

وأوضحت أن الرسالة التي حملت عنوان «تمرين تمرين تمرين» تهدف إلى قياس جاهزية وكفاءة أنظمة الإنذار المبكر، والتأكد من قدرتها على إيصال الرسائل التحذيرية بسرعة ودقة في حال وقوع أي طارئ.

وأضافت الوزارة أن هذه التمارين الدورية تأتي ضمن خططها المستمرة لتعزيز منظومة السلامة العامة، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ودعت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين إلى عدم القلق عند تلقي مثل هذه الرسائل التجريبية مستقبلًا، مؤكدة أن أي تنبيه فعلي سيوضح بوضوح طبيعة الحالة والإرشادات الواجب اتباعها.

وزارة الداخلية البحرينية البحرين نظام الإنذار المبكر حالات الطوارئ

