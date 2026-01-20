قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ملك البحرين يؤكد موقف المملكة الثابت تجاه دعم أمن واستقرار لبنان ووحدة وسلامة أراضيه

ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة
أ ش أ

أكد ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على موقف المملكة الثابت تجاه لبنان، ودعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وما يحقق مصلحة شعبه الشقيق.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، في قصر الصخير، وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية أحمد محمد الحجار، بمناسبة زيارته للمملكة.. حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
ونوه ملك البحرين إلى أن هذه الزيارات تعكس الحرص المتبادل على توثيق التعاون الثنائي والتنسيق والعمل المشترك؛ ولاسيما في المجال الأمني بما يحقق المنفعة المشتركة، مشيدا في الوقت نفسه بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البحرين ولبنان، والتي تشهد تقدمًا مستمرًا في كافة المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.
من جانبه، أعرب وزير الداخلية والبلديات اللبناني عن بالغ شكره وامتنانه لملك البحرين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا مواقف مملكة البحرين المشرفة بقيادته تجاه لبنان وشعبه، وحرصها على وحدة لبنان وضمان أمنه واستقراره، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الطيبة مع مملكة البحرين في مختلف المجالات لما فيه خير البلدين وصالح شعبيهما الشقيقين.
ع ج /ر ح م 

البحرين دعم أمن استقرار لبنان

