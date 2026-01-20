ملك البحرين يؤكد موقف المملكة الثابت تجاه دعم أمن واستقرار لبنان ووحدة وسلامة أراضيه

أكد ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على موقف المملكة الثابت تجاه لبنان، ودعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وما يحقق مصلحة شعبه الشقيق.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، في قصر الصخير، وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية أحمد محمد الحجار، بمناسبة زيارته للمملكة.. حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

ونوه ملك البحرين إلى أن هذه الزيارات تعكس الحرص المتبادل على توثيق التعاون الثنائي والتنسيق والعمل المشترك؛ ولاسيما في المجال الأمني بما يحقق المنفعة المشتركة، مشيدا في الوقت نفسه بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البحرين ولبنان، والتي تشهد تقدمًا مستمرًا في كافة المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية والبلديات اللبناني عن بالغ شكره وامتنانه لملك البحرين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا مواقف مملكة البحرين المشرفة بقيادته تجاه لبنان وشعبه، وحرصها على وحدة لبنان وضمان أمنه واستقراره، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الطيبة مع مملكة البحرين في مختلف المجالات لما فيه خير البلدين وصالح شعبيهما الشقيقين.

ع ج /ر ح م