الجونة يهزم طلائع الجيش بهدف نظيف في الدوري

فاز فريق الجونة على فريق طلائع الجيش بنتيجة 1-0، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الجونة، محمد عماد، في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة، رفع الجونة رصيده إلى النقطة 12 ليحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 9 ليحتل المركز 16.

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: عبدالجواد ثعلب، صابر الشيمي، أحمد عبدالرسول، خالد صديق.

خط الوسط: نور السيد، حافظ إبراهيم، بلال السيد.

خط الهجوم: محمد عماد، مروان محسن، أرنو.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: محمد فتح الله، خالد سطوحي، أحمد علاء، عمرو طارق.

خط الوسط: علي حمدي، حسام السويسي، غيث المدادحة.

خط الهجوم: كريم طارق، إسماعيل أوجورو، محمد هاني