ترامب يعترف للمرة الأولى: نتنياهو بالغ في حربه ضد غـ زة
عاكسها وضربها.. شاب يتعدى على فتاة وسط الشارع
نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بدولة فلسطين رغم دعم دول كبرى
كوكا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدوري
خناقة في مستشفى عام.. تفاصيل هجوم أهل مريض على ممرضة أثناء عملها بسوهاج
ترامب: أبلغت نتنياهو بعدم وجود بديل عن الموافقة على اتفاق السلام
مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
لتحقيق أقصى استفادة.. فتح بوابات خزان أسوان لتصريف مياه الفيضانا..شاهد
الوطنية للانتخابات: هدفنا الأساسي جعل اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر
القوات الأمنية الصومالية تُحبط هجوما إرهابيا استهدف مقرا تابعا لجهاز المخابرات
نائب وزير الصحة يتفقد عدداً من المنشآت الطبية بمحافظة دمياط
إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الجونة يهزم طلائع الجيش بهدف نظيف في الدوري

الجونة
الجونة
إسلام مقلد

فاز فريق الجونة على فريق طلائع الجيش بنتيجة 1-0، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الجونة، محمد عماد، في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة، رفع الجونة رصيده إلى النقطة 12 ليحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 9 ليحتل المركز 16. 

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى:  محمد علاء

خط الدفاع:   عبدالجواد ثعلب، صابر الشيمي، أحمد عبدالرسول، خالد صديق.

خط الوسط: نور السيد، حافظ إبراهيم، بلال السيد.

خط الهجوم: محمد عماد، مروان محسن، أرنو.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: محمد فتح الله، خالد سطوحي، أحمد علاء، عمرو طارق.

خط الوسط: علي حمدي، حسام السويسي، غيث المدادحة.

خط الهجوم: كريم طارق، إسماعيل أوجورو، محمد هاني

الجونة طلائع الجيش الدوري المصري الممتاز

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

الزكاة

ما حكم إخراج الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية؟ اعرف الحل الشرعي

الخشوع في الصلاة

كيفية الخشوع في الصلاة .. اعرف طريقة الوصول إليه

جامعة الأزهر تطلق برنامج أساسيات مهارات القيادة لأصحاب الهمم

جامعة الأزهر تطلق برنامج أساسيات مهارات القيادة للطلاب ذوي الهمم

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
شركة بي واي دي
شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

تعفن الدم
تعفن الدم
تعفن الدم

توقعات ليلى عبد اللطيف

إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

