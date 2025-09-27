بيراميدز يهزم طلائع الجيش 4-0 في الدوري المصري

اكتسح نادي بيراميدز ضيفه طلائع الجيش برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الدفاع الجوي في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 42، بعد تسديدة قوية عن طريق محمد الشيبي من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى الأرضية للمرمى.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، بعد هجمة مرتدة سريعة لبيراميدز وصلت الكرة بالنهاية لأقدام محمد الشيبي المنفرد بالمرمى داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة أرضية متقنة تسكن الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز بيراميدز النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 65، هجمة منظمة من لاعبي بيراميدز بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فيستون مايلي بتمريرة هيأت الكرة لإيفرتون دا سيلفا داخل منطقة الجزاء ليسدد بكل سهولة إلى داخل الشباك.

وأخيرا سجل بيراميدز الهدف الرابع في الدقيقة 71 ، بعد تسديدة عن طريق محمود عبد الحفيظ زلاكة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وبهذه النتيجة يقفز بيراميدز الي المركز الثالث برصيد 14 نقطة ، وتجمد طلائع الجيش في المركز الـ 14 برصيد 9 نقاط.