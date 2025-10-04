التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمواجهة طلائع الجيش والجونة بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة الجونة وطلائع الجيش بالتعادل السلبي، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى بين الفريقين دون خطورة على المرمى.

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: عبدالجواد ثعلب، صابر الشيمي، أحمد عبدالرسول، خالد صديق.

خط الوسط: نور السيد، حافظ إبراهيم، بلال السيد.

خط الهجوم: محمد عماد، مروان محسن، أرنو.

وجاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: محمد فتح الله، خالد سطوحي، أحمد علاء، عمرو طارق.

خط الوسط: علي حمدي، حسام السويسي، غيث المدادحة.

خط الهجوم: كريم طارق، إسماعيل أوجورو، محمد هاني