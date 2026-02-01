قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة أحد مصابي حريق مصنع «جبس نجمة سيناء» بأبوزنيمة وإصابة اثنين آخرين
حماية رجال الأهلي واجب.. «شوبير» : لا مصالح شخصية لي في الدفاع عن وليد صلاح الدين
طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة
أبو تريكة يشرح كواليس فوز ليفربول على نيوكاسل.. ويكشف حالة محمد صلاح
شوبير يكشف كواليس قرار استبعاد إمام عاشور.. ويُوجّه رسالة حاسمة لإدارة الأهلي
مباراة صعبة| «سلوت» : فخور برد فعل ليفربول بعد التأخر.. وجماهير الأنفيلد صنعت الفارق
لن نتراجع ولن نستسلم.. متظاهرو «مينيابوليس» الأمريكية يدعون إلى إضراب شامل
حجازي متقال: الرجل لا يستطيع تحقيق العدل بين أكثر من زوجة .. والحب وحده لا يكفي | فيديو
الأهلي يفرض «العين الحمراء» على لاعبه.. وعمرو أديب: إمام عاشور يُريد المساواة براتب زيزو
استشهد بالكتاب المقدس.. قاضٍ فيدرالي يأمر بالإفراج عن طفل ووالده المحتجزين من قبل الهجرة الأمريكية
دعم الجماهير سر النجاح.. رئيس اتحاد اليد بعد أمم أفريقيا: نحلم بميداليات عالمية وأولمبية |فيديو
إنجاز غير مسبوق .. محمد صلاح يُواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي
محليًا .. MINI تحقق أعلى مبيعات في تاريخها عام 2025

كريم عاطف

في إنجاز غير مسبوق يرسخ مكانتها في قطاع السيارات الفاخرة المدمجة، أعلن الوكيل الرسمي لسيارات MINI في مصر، عن تسجيل العلامة البريطانية لمعدلات نمو قياسية في السوق المحلية بلغت 51% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، مما يجعله العام الأكثر نجاحا والأعلى مبيعا لـ MINI في السوق المصرية على مدار أكثر من 20 عامًا.

ويعود جزء كبير من هذا النجاح الكبير إلى توافر التشكيلة الكاملة لأحدث طرازات MINI في مصر خلال عام 2025، وهو ما منح العملاء حرية الاختيار من بين مجموعة متنوعة من السيارات التي تجمع بين الأداء الرياضي والتصميم الأيقوني والتكنولوجيا المتطورة. 

وقد تضمنت هذه التشكيلة طراز MINI Cooper 3-Door و5-Door، وهما يتميزان بتصميمهما المدمج الذي يأسر الحواس المستوحى من سيارة Cooper الكلاسيكية الأصلية في خمسينيات القرن الماضي، ومقصورتهما العصرية التي تضم أحدث الابتكارات مثل الشاشة المستديرة الجديدة فئة OLED قياس 9.4 بوصات، والتي تعمل كشاشة للنظام المعلوماتي الترفيهي ولوحة العدادات الرقمية، وهي تأتي بستة أوضاع مختلفة MINI Experience Modes تُلبي الأذواق المختلفة للسائقين والركاب، وتتزامن مع نظام الإضاءة المتطور، ناهيك عن المحرك القوي سعة 1.5 لترات مع شاحن توربيني بقدرة 156 حصان. 

ولا يمكن كذلك إغفال الطراز MINI Cooper Convertible الذي جسد متعة القيادة في الهواء الطلق بمحرك سعة 2.0 لترا مع شاحن هواء توربيني يولد قوة 163 حصانا، بسقفه القماشي المتطوّر MINI Yours Softtop الذي يمكن طيه إما جزئيا وإما كليا في غضون 18 ثانية فقط، مع توافر خاصية عدّاد الدقائق "Always Open Timer" لتتبّع كل دقيقة من تجربة القيادة في الهواء الطلق. 

وأخيرا، هناك الطراز MINI Countryman الجديد كليا بحجمه الأكبر مِن أي وقت مضى، وتصميمه الخارجي الأكثر جاذبية وتقنياته المتطوِّرة، وهو يتوافر بنسختين على صعيد المحركات، أحدهما بقوة  156 حصانًا والآخر فئة JCW بقوة 300 حصانا، مع باقة متنوِّعة من تجهيزات الراحة والترف وأيضا تجهيزات السلامة والأمان. 

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

