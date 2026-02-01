محليًا .. MINI تحقق أعلى مبيعات في تاريخها عام 2025

في إنجاز غير مسبوق يرسخ مكانتها في قطاع السيارات الفاخرة المدمجة، أعلن الوكيل الرسمي لسيارات MINI في مصر، عن تسجيل العلامة البريطانية لمعدلات نمو قياسية في السوق المحلية بلغت 51% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، مما يجعله العام الأكثر نجاحا والأعلى مبيعا لـ MINI في السوق المصرية على مدار أكثر من 20 عامًا.

ويعود جزء كبير من هذا النجاح الكبير إلى توافر التشكيلة الكاملة لأحدث طرازات MINI في مصر خلال عام 2025، وهو ما منح العملاء حرية الاختيار من بين مجموعة متنوعة من السيارات التي تجمع بين الأداء الرياضي والتصميم الأيقوني والتكنولوجيا المتطورة.

وقد تضمنت هذه التشكيلة طراز MINI Cooper 3-Door و5-Door، وهما يتميزان بتصميمهما المدمج الذي يأسر الحواس المستوحى من سيارة Cooper الكلاسيكية الأصلية في خمسينيات القرن الماضي، ومقصورتهما العصرية التي تضم أحدث الابتكارات مثل الشاشة المستديرة الجديدة فئة OLED قياس 9.4 بوصات، والتي تعمل كشاشة للنظام المعلوماتي الترفيهي ولوحة العدادات الرقمية، وهي تأتي بستة أوضاع مختلفة MINI Experience Modes تُلبي الأذواق المختلفة للسائقين والركاب، وتتزامن مع نظام الإضاءة المتطور، ناهيك عن المحرك القوي سعة 1.5 لترات مع شاحن توربيني بقدرة 156 حصان.

ولا يمكن كذلك إغفال الطراز MINI Cooper Convertible الذي جسد متعة القيادة في الهواء الطلق بمحرك سعة 2.0 لترا مع شاحن هواء توربيني يولد قوة 163 حصانا، بسقفه القماشي المتطوّر MINI Yours Softtop الذي يمكن طيه إما جزئيا وإما كليا في غضون 18 ثانية فقط، مع توافر خاصية عدّاد الدقائق "Always Open Timer" لتتبّع كل دقيقة من تجربة القيادة في الهواء الطلق.

وأخيرا، هناك الطراز MINI Countryman الجديد كليا بحجمه الأكبر مِن أي وقت مضى، وتصميمه الخارجي الأكثر جاذبية وتقنياته المتطوِّرة، وهو يتوافر بنسختين على صعيد المحركات، أحدهما بقوة 156 حصانًا والآخر فئة JCW بقوة 300 حصانا، مع باقة متنوِّعة من تجهيزات الراحة والترف وأيضا تجهيزات السلامة والأمان.