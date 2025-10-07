قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد جلال يبكي على الهواء متأثرًا بحديثه عن والده وبطولات أكتوبر
إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة
إلقاء الموعظة قبل صلاة الجنازة وعند الدفن.. اعرف رأي الشرع
العكاري: انتصار أكتوبر نتاج تكاتف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة
وسط أجواء إيجابية.. استمرار المباحثات بشأن غزة بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ
وزير الخارجية: فوز العناني باليونسكو انتصار دبلوماسي وتاريخي مستحق لمصر
دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما
الزمالك يدعو لانعقاد الجمعية العمومية يوم 21 أكتوبر
عواد يطلب تحديد مصيره داخل الزمالك ويخشى ضياع حلم المونديال
الوزير: فوز العناني إنجاز كبير يؤكد ما تحظى به مصر من تقدير دولي
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-10-2025
رياضة

ياسر ريان: التتويج بكأس أمم إفريقيا أهم من التمثيل المشرف في المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي و منتخب مصر السابق، أن الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا المقبلة يجب أن يكون الهدف الرئيسي للفراعنة، معتبرًا أن التتويج القاري أهم بكثير من مجرد المشاركة المشرفة في كأس العالم.


جاء ذلك خلال تصريحات ريان في برنامج ستاد المحور، حيث تحدث عن استعدادات المنتخب الوطني لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن التأهل للمونديال “أمر طبيعي ومتوقع”، نظرًا لمكانة مصر الكبيرة في كرة القدم الإفريقية والعربية.

التأهل للمونديال خطوة ضرورية وليست إنجازًا


 

وأوضح ياسر ريان أن النظام الجديد لتصفيات كأس العالم صُمم لتسهيل تأهل المنتخبات الكبرى، مؤكدًا أن منتخب مصر لا بد أن يكون حاضرًا دائمًا في المونديال، لكن الأهم هو الذهاب للمنافسة الحقيقية وليس للمشاركة فقط.

وقال: “علينا أن نبدأ من الآن الإعداد الجاد للمونديال، فالمشاركة دون طموح لا تليق بتاريخ الكرة المصرية”.

كأس الأمم اختبار حقيقي قبل المونديال

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة ستكون بمثابة “بروفة قوية” للمنتخب قبل كأس العالم، مطالبًا المدير الفني حسام حسن بالعمل على حصد اللقب القاري، نظرًا لأن مصر من أبرز المرشحين دائمًا للفوز بالبطولة.

وأضاف: “من الطبيعي أن نصل على الأقل إلى المباراة النهائية، فالجماهير تنتظر إنجازًا يعيد البهجة ويثبت مكانة منتخبنا”.
 

رسالة تقدير لحسن شحاتة

وفي ختام تصريحاته، تمنى ريان الشفاء للكابتن حسن شحاتة بعد الوعكة الصحية التي يمر بها، مؤكدًا أنه أحد أساطير الكرة المصرية، وصاحب إنجازات تاريخية مع المنتخب بالتتويج بثلاث بطولات متتالية في أمم إفريقيا، منها اثنتان خارج مصر.


 

وختم حديثه قائلًا: “التتويج بكأس الأمم هو الحلم الأهم لكل مصري في الوقت الحالي”


 

منتخب مصر تصفيات كأس العالم كأس الأمم الأفريقية أخبار منتخب مصر

