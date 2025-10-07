ياسر ريان: التتويج بكأس أمم إفريقيا أهم من التمثيل المشرف في المونديال

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي و منتخب مصر السابق، أن الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا المقبلة يجب أن يكون الهدف الرئيسي للفراعنة، معتبرًا أن التتويج القاري أهم بكثير من مجرد المشاركة المشرفة في كأس العالم.





جاء ذلك خلال تصريحات ريان في برنامج ستاد المحور، حيث تحدث عن استعدادات المنتخب الوطني لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن التأهل للمونديال “أمر طبيعي ومتوقع”، نظرًا لمكانة مصر الكبيرة في كرة القدم الإفريقية والعربية.

التأهل للمونديال خطوة ضرورية وليست إنجازًا





وأوضح ياسر ريان أن النظام الجديد لتصفيات كأس العالم صُمم لتسهيل تأهل المنتخبات الكبرى، مؤكدًا أن منتخب مصر لا بد أن يكون حاضرًا دائمًا في المونديال، لكن الأهم هو الذهاب للمنافسة الحقيقية وليس للمشاركة فقط.

وقال: “علينا أن نبدأ من الآن الإعداد الجاد للمونديال، فالمشاركة دون طموح لا تليق بتاريخ الكرة المصرية”.

كأس الأمم اختبار حقيقي قبل المونديال

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة ستكون بمثابة “بروفة قوية” للمنتخب قبل كأس العالم، مطالبًا المدير الفني حسام حسن بالعمل على حصد اللقب القاري، نظرًا لأن مصر من أبرز المرشحين دائمًا للفوز بالبطولة.

وأضاف: “من الطبيعي أن نصل على الأقل إلى المباراة النهائية، فالجماهير تنتظر إنجازًا يعيد البهجة ويثبت مكانة منتخبنا”.



رسالة تقدير لحسن شحاتة

وفي ختام تصريحاته، تمنى ريان الشفاء للكابتن حسن شحاتة بعد الوعكة الصحية التي يمر بها، مؤكدًا أنه أحد أساطير الكرة المصرية، وصاحب إنجازات تاريخية مع المنتخب بالتتويج بثلاث بطولات متتالية في أمم إفريقيا، منها اثنتان خارج مصر.





وختم حديثه قائلًا: “التتويج بكأس الأمم هو الحلم الأهم لكل مصري في الوقت الحالي”



