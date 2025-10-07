قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة محتملة للأهلي.. نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده
شيخ الأزهر يزور الدكتور أحمد عمر هاشم.. ويدعو له بالصحة والعافية
دعوات بالشفاء للدكتور أحمد عمر هاشم بعد تدهور حالته الصحية
فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر: تطوعت بالجيش لخدمة بلدي ومساعدة الجرحى والمصابين
إجراءات ضد مروّجي الأكاذيب.. الزمالك يرد على أنباء رحيل جون إدوارد
مقتـ ل شخص وإصابة آخرين باشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد في حلب
الفخر العربي.. سفير الإمارات يهنئ مصر بفوز خالد العناني مديرا عاما لليونسكو
الجندي محمد صاحب علامة النصر خلال حرب أكتوبر يكشف كواليس هذه اللحظة التاريخية
وزير السياحة والآثار يعلق على فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو: عنده برنامج انتخابي رائع
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
إغلاق 5 مدارس سودانية في أسوان تعمل دون ترخيص
منتخب مصر يبدأ استعداداته في المغرب استعدادا لمواجهتي البحرين والمغرب الوديتين

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

وصلت بعثة منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب إلى الأراضي المغربية مساء اليوم، قادمة من القاهرة، استعدادًا لخوض فترة الإعداد الخاصة بالمباراتين الوديتين أمام منتخبي المغرب والبحرين، ضمن برنامج التحضير للبطولة.

وحظيت البعثة باستقبال حافل في مطار الدار البيضاء من قِبل مسؤولي الاتحاد المغربي لكرة القدم، حيث تم إنهاء إجراءات الدخول سريعًا قبل التوجه إلى مقر الإقامة الذي اختاره الجهاز الفني بعناية ليوفر أجواء مناسبة للتركيز والاستعداد الجيد.

المران الأول في أجواء حماسية

لم ينتظر الجهاز الفني طويلًا، إذ قرر المدير الفني حلمي طولان قيادة أول مران للمنتخب فور الوصول إلى المغرب، في ظل حرصه على استغلال كل وقت ممكن لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

وشهد المران أجواءً حماسية بين اللاعبين الذين أظهروا روحًا قتالية عالية ورغبة قوية في إثبات الذات ونيل ثقة الجهاز الفني. وبدأ المران بتدريبات إحماء خفيفة قبل الانتقال إلى تدريبات فنية ركزت على السرعة في نقل الكرة وتنفيذ الجمل التكتيكية.


الحضري يقود تدريبات الحراس

وفي الوقت ذاته، قاد عصام الحضري مدرب حراس المرمى تدريبات خاصة لحراس المنتخب ركزت على رد الفعل السريع والتعامل مع الكرات العرضية والتسديدات القوية، وسط إشادة من الجهاز الفني بالمستوى الذي ظهر به الحراس خلال الحصة التدريبية الأولى.

مشاركة أحمد حسن ودعم معنوي
 

من جانبه، شارك أحمد حسن مدير المنتخب في جزء من المران، وحرص على تحفيز اللاعبين وبث روح الحماس في صفوفهم، مؤكدًا أهمية الظهور القوي في المباراتين الوديتين لما لهما من دور كبير في تحديد ملامح التشكيل الأساسي قبل البطولة.

ويواصل المنتخب تدريباته اليومية على الملعب ذاته استعدادًا لمباراة المغرب الودية الأولى، التي يسعى الجهاز الفني من خلالها لاختبار أكبر عدد من اللاعبين والوقوف على مدى انسجامهم قبل خوض المنافسات الرسمية


 

