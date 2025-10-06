قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مخالفات بالجملة.. الصحة: استبعاد مدير مستشفى أم المصريين ونائبه
تصل إلى 378 جنيهًا.. 6 أسباب لخصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مبلغ خيالي.. قيمة مكافآت منتخب مصر حال التأهل لـ المونديال

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
يسري غازي

يخوض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مباراة مصيرية يوم الأربعاء المقبل مع نظيره منتخب جيبوتي في المغرب بتصفيات كأس العالم 2026 بأمريكا.ويحتاج منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن حسم مباراة جيبوتي وتحقيق الفوز ومن ثم بلوغ نهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا بعدما أخفق الفراعنة الكبار في الوصول إلي مونديال قطر 2022.

وفي حال تحقيق منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن الفوز أمام نظيره منتخب جيبوتي وبلوغه نهائيات مونديال 2026 بأمريكا سوف يحصل منتخب الفراعنة الكبار على 10 مليون ونصف المليون دولار مكافأة الصعود إلي كأس العالم التي رصدها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لكافة المنتخبات المتأهلة إلي كأس العالم.

وجاءت قائمة المحترفين كالتالي :

محمد صلاح (ليفربول)مصطفى محمد (نانت)إبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي)حمدي فتحي (الوكرة القطري)رامي ربيعة (العين الإماراتي)

وينتظر الجهاز الفني الموقف النهائي لعمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، المصاب حالياً، حيث سيتم ضمه حال تعافيه، بينما سيجري استدعاء لاعب آخر في حال استمرار غيابه.

واعتمد "فيفا" إقامة مباراة مصر وجيبوتي خارج الأراضي المصرية، وتحديدًا في المغرب، باعتبارها الدولة التي يستضيف فيها منتخب جيبوتي مبارياته الرسمية في التصفيات يوم 8 أكتوبر الجاري.

ورغم ذلك، كانت هناك محاولات جادة من جانب اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة للتوصل إلى اتفاق مع اتحاد جيبوتي لإقامة اللقاء في القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر الوطني جدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية برصيد 20 نقطة من 8 مباريات.

ويتفوق منتخب مصر الوطني، بقيادة حسام حسن، على نظيره منتخب بوركينا فاسو، صاحب المركز الثاني، برصيد 15 نقطة ليقترب الفراعنة الكبار من حسم التأهل مبكرًا إلى المرحلة النهائية من التصفيات.

الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، تلقى تأكيدات طبية بصعوبة لحاق إمام عاشور بمعسكر المنتخب استعدادًا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو يومي 8 و 12 أكتوبر المقبل.

جهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن تأكد من طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا، أن الحالة الصحية لإمام عاشور غير مستقرة خاصة بعد إصابته بفيروس A، وأنه سيعود بشكل تدريجي لتدريبات الأهلي خلال الـ 10 أيام المقبلة.

في السياق نفسه، تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن تأكيدات من الجهاز الطبي الفراعنة الكبار بإمكانية ضم أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلى، لصفوف الفراعنة الكبار في مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو بتصفيات المونديال.

يأتي ذلك في ظل التواصل بين الجهازين الطبي في منتخب مصر الوطني والنادي الأهلي والاطمئنان على حالة وجاهزية زيزو لمرافقة الفراعنة الكبار في مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو بتصفيات المونديال.

منتخب مصر حسام حسن تصفيات المونديال منتخب جيبوتي نهائيات كاس العالم

