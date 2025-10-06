بعثة منتخب مصر الثاني تصل المغرب استعدادًا لكأس العرب..شاهد

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط لقطات من وصول بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب إلى المغرب لمواجهة البحرين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني عن قائمة المنتخب لمعسكره في المغرب، والذي يبدأ بعد غدٍ الإثنين، ويستمر لنحو أسبوع.

ثنائي المصري الساعي وجابر ضمن قائمة منتخب مصر الثاني استعدادًا لوديتي المغرب والبحرين

ويخوض المنتخب هناك مباراتين وديتين أمام منتخبي المغرب والبحرين، وذلك يومي التاسع والثاني عشر من أكتوبر الجاري، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العرب.