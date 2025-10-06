بعد منتخب مصر.. السعودية تودع كأس العالم للشباب

انتهى مشوار منتخب السعودية في بطولة كأس العالم للشباب بعد تعادله مع نظيره النرويجي بهدف لمثله، في ختام دور المجموعات.

وتقدم المنتخب النرويجي بالهدف الأول في الدقيقة 46 عن طريق اللاعب نيكلاس كيمب، قبل أن يدرك طلال حاجي التعادل للسعودية في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

واحتل الأخضر السعودي المركز الرابع والأخير في المجموعة بنقطة واحدة بتعادله مع النرويج فيما تأهلت النرويج مع كولومبيا إلى الدور ثمن النهائي برصيد 5 نقاط لكل منهما.

يذكر أن منتخب مصر ودع البطولة أيضا بعدما تبخرت آماله في احتلال أحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة الأولى بثلاث نقاط متأخرًا بفارق البطاقات الصفراء عن تشيلي صاحبة الأرض والجمهور والمركز الثاني.