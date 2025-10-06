بدلا من جيمس .. منتخب إنجلترا يستدعي أوريلي

استدعى توماس توخيل مدرب إنجلترا، نيكو أوريلي لاعب مانشستر سيتي، إلى قائمة الأسود الثلاثة، ليحل محل ريس جيمس المصاب.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في بيان أن جيمس أصيب خلال مشاركته مع تشيلسي في فوز 2-1 على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت وتم استبعاده من لقائمة بعد الخضوع للتقييم الطبي.

وسينضم الظهير الأيسر أوريلي البالغ من العمر 20 عاما، إلى منتخب إنجلترا الأول للمرة الأولى، حيث سبق له تمثيل بلاده من مستوى تحت 15 عامًا إلى مستوى تحت 20 عامًا.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع ويلز “وديا”، الخميس المقبل"، ثم يسافر إلى لاتفيا لخوض مباراة في تصفيات كأس العالم 2026 يوم 14 أكتوبر الجاري.