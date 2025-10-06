أسطورة ليفربول ينصح برشلونة بالتخلص من نجم الفريق

نصح جيمي كاراجر، أسطورة نادي ليفربول، إدارة نادي برشلونة، بالتخلص من مدافع الفريق رونالدو أراوخو، في ظل تراجع مستواه.

وقال كاراجر عبر قناة “سكاي سبورتس”: “في كل مرة يواجه فيها برشلونة خصمًا من النخبة، يتراجع أداء أراوخو، وهذا يُكلّف الفريق غاليًا”.

وأضاف اسطورة ليفربول: “إذا أراد النادي التقدم خطوةً للأمام، فعليه بيعه دون تردد”.

الشغف وحده لا يكفي

ومع ذلك، أشاد كاراجر بموقف اللاعب الأوروجواياني وتفانيه، مؤكدًا أن الشغف وحده لا يكفي للاستمرار في تمثيل برشلونة.

وتلقى برشلونة هزيمة قاسية أمام إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف، أمس الأحد، في مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في بطولة الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن ريال مدريد متصدر الترتيب.