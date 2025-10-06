قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصر أكتوبر في عيون النواب.. صفحة خالدة في تاريخ الإنسانية.. ويؤكدون: إرادة المصريين لا تقهر
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر: تؤكد قوة وصلابة الجيش المصري في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء
البث الإسرائيلية: الجيش يقصف معسكرات تابعة لحزب الله في البقاع شرقي لبنان
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها
رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟
بترقص بملابس خادشة .. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر
البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو
سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور
الكشف عن نظام مقايضة سري بين إيران والصين لتصدير النفط
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
المنتخب الوطني للريشة الطائرة يحصد 6 ميداليات في بطولة أبيا الدولية بنيجيريا

منتخب البارابادمننتون
منتخب البارابادمننتون
محمد سمير

حصد المنتخب الوطني للريشة الطائرة البارالمبي "البارا بادمنتون"، 6 ميداليات متنوعة خلال مشاركته ببطولة أبيا الدولية والمقامة في نيجيريا خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر الجاري.

وجاءت ميداليات الفراعنة في البطولة الدولية كالتالي: ذهبية و3 فضيات وبرونزيتان.

حيث حصلت مصر على ذهبية الفردي عن طريق محمد حسن فراج، وجاء زميله محمد رشاد أحمد في المركز الثاني بمنافسات الفردي وحصد الفضية الأولى.

كما حصد محمد حسن فراج وزميله محمد رشاد أحمد على فضية زوجي الرجال، وحقق محمد حسن فراج رفقة زميلته شيماء سامي فضية الزوجي المختلط.

فيما جاء الميداليات البرونزية كالتالي: برونزية من نصيب شيماء سامي في فردي السيدات، ومثلها لزميلتها بسملة هشام.

وضمت البعثة المصرية المشاركة في البطولة كلًا من: "محمد رشاد في تصنيف Wh1 - محمد حسن في تصنيف wh2 - شيماء سامي في تصنيف wh2 - جون خالد في تصنيف sl4 - بسملة هشام في تصنيف sl4 - محمد شعبان في تصنيف su5 - رحمة أحمد في تصنيف su5 - عماد الدين عادل في تصنيف sh6"، ويقود المنتخب فنيًا محمد عاطف، فيما يترأس البعثة أحمد مجدي الدكروري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة.

المنتخب الوطني للريشة الطائرة البارالمبي البارا بادمنتون محمد حسن محمد رشاد شيماء سامي

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

الزمالك

الحاجه الحلوة في مباراة المحلة.. حازم إمام يتغزل في لاعب الزمالك

الشيخ عبدالله جهامة

عبدالله جهامة: موقف بطولية لأهالي سيناء قبل وبعد انتصار أكتوبر

صورة أرشيفية

عليا الشعب السوري: 80% بقاعدة الناجحين بالانتخابات كفاءات

البترول

باحث: قرار زيادة إنتاج البترول كان متوقعا ويتلخص في استعادة أوبك لحصتها السوقية

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

هبة قطب

مشروع سري يخطط لإنتاج أغلى سيارة رينج روفر في العالم

دودج

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة انتصارات أكتوبر

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة

فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان

فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

