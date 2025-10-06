المنتخب الوطني للريشة الطائرة يحصد 6 ميداليات في بطولة أبيا الدولية بنيجيريا

حصد المنتخب الوطني للريشة الطائرة البارالمبي "البارا بادمنتون"، 6 ميداليات متنوعة خلال مشاركته ببطولة أبيا الدولية والمقامة في نيجيريا خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر الجاري.

وجاءت ميداليات الفراعنة في البطولة الدولية كالتالي: ذهبية و3 فضيات وبرونزيتان.

حيث حصلت مصر على ذهبية الفردي عن طريق محمد حسن فراج، وجاء زميله محمد رشاد أحمد في المركز الثاني بمنافسات الفردي وحصد الفضية الأولى.

كما حصد محمد حسن فراج وزميله محمد رشاد أحمد على فضية زوجي الرجال، وحقق محمد حسن فراج رفقة زميلته شيماء سامي فضية الزوجي المختلط.

فيما جاء الميداليات البرونزية كالتالي: برونزية من نصيب شيماء سامي في فردي السيدات، ومثلها لزميلتها بسملة هشام.

وضمت البعثة المصرية المشاركة في البطولة كلًا من: "محمد رشاد في تصنيف Wh1 - محمد حسن في تصنيف wh2 - شيماء سامي في تصنيف wh2 - جون خالد في تصنيف sl4 - بسملة هشام في تصنيف sl4 - محمد شعبان في تصنيف su5 - رحمة أحمد في تصنيف su5 - عماد الدين عادل في تصنيف sh6"، ويقود المنتخب فنيًا محمد عاطف، فيما يترأس البعثة أحمد مجدي الدكروري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة.