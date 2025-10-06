وكيل فيريرا: المدرب لديه مشروع في الزمالك.. وحديث منح اللاعبين حرية المشاركة شائعة

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات خالد سليمان وكيل المدير الفني لنادي الزمالك يانيك فيريرا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال خالد سليمان : "فيريرا لديه مشروع في الزمالك ولديه طموحات معينة مع إدارة نادي الزمالك، ولا يمكن الحكم على المدرب بعد فوزه أو خسارته لمباراة، ويجب الوثوق في المدرب لأن إمكانياته ستوصل النادي لأهدافه".



كشف خالد سليمان وكيل أعمال يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، حقيقة اجتماع المدرب مع لاعبي الفريق قبل مواجهة الجونة في الدوري الممتاز.

وقال سليمان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: البعض قال ان فيريرا اجتمع مع لاعبي الزمالك قبل مباراة الجونة ومنحهم حرية المشاركة في اللقاء من عدمه بسبب المستحقات المتأخرة.

واضاف: هذا الكلام لم يحدث مطلقا وعار تماما من الصحة ومن المستحيل ان يقول مدرب للاعبين مثل هذا الكلام.