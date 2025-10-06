خالد الغندور يشيد بخوان بيزيرا ويوجه رسالة لجمهور الزمالك

أعرب الإعلامي خالد الغندور عن دعمه الكامل للاعب البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للتطور، رغم الانتقادات التي طالته عقب مباراة الأهلي الأخيرة.

وأشار الغندور إلى أن بيزيرا، البالغ من العمر 22 عامًا، يعد من اللاعبين المميزين، مشددًا على أن السخرية منه لا تعكس ضعف مستواه، بل هي محاولة للتقليل من موهبته خوفًا من قدراته، على حد تعبيره.

وقارن الغندور وضع بيزيرا الحالي بما مر به أحمد سيد زيزو في بداياته مع الزمالك، حيث قال:

نفس الكلام كان بيتقال على زيزو إنه لاعب عادي وبتاع ضربات جزاء، لكنه اليوم أحد أبرز نجوم الكرة المصرية، وحقق أرقامًا مميزة بعدد الأهداف والتمريرات الحاسمة.

ووجه الغندور رسالة خاصة لجمهور الزمالك، داعيًا إلى ضرورة دعم الفريق في هذه المرحلة، قائلاً: عندنا فريق جيد جدًا، يحتاج فقط إلى الاستقرار المالي ومدرب يمتلك الخبرة، أنتم السند الحقيقي للنادي كونوا في ظهره دائما.