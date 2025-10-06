محاولات أهلاوية لضم نجم الزمالك.. والأبيض يتحرك لحسم مصيره

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف تجديد عقد محمد السيد، لاعب الفريق الشاب، الذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير عن وجود محاولات من جانب النادي الأهلي لضم اللاعب، شملت عقد جلسة معه ومع والده.

وبحسب المصدر، تستعد إدارة الزمالك لعقد جلسة حاسمة مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب عودته من تشيلي، حيث شارك مؤخرًا مع منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا.

ومن المنتظر أن تكون هذه الجلسة حاسمة ونهائية في ملف تجديد عقد محمد السيد، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني والإدارة في الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق، باعتباره من أبرز العناصر الواعدة في قطاع الناشئين بالنادي.