اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها تسليم الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين
نصر أكتوبر في عيون النواب.. صفحة خالدة في تاريخ الإنسانية.. ويؤكدون: إرادة المصريين لا تقهر
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر: تؤكد قوة وصلابة الجيش المصري في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء
البث الإسرائيلية: الجيش يقصف معسكرات تابعة لحزب الله في البقاع شرقي لبنان
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها
رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟
بترقص بملابس خادشة .. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر
البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو
سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور
رياضة

اتحاد جيبوتي: لعبنا مبارياتنا في المغرب ووجدنا عدم الداعي لتغيير أدائنا أمام المنتخب المصري

مهدي مؤمن
مهدي مؤمن
باسنتي ناجي

علق مهدي مؤمن الأمين العام للاتحاد الجيبوتي لكرة القدم علي أداء لاعبي المنتخب الوطني.

وقال مهدي مؤمن في حوار خاص مع الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم:"لعبنا مبارياتنا في المغرب ووجدنا أنه لا داعي لتغيير ذلك أمام المنتخب المصري الذي يتمتع بمكانة مرموقة بين منتخبات القارة الإفريقية، ولكننا فريق شاب ولديه رغبة في الفوز ".

ويحل منتخب مصر ضيفاً على نظيره الجيبوتي ،على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي 

ومن المقرر إقامة مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في المغرب يوم الأربعاء المقبل 8 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويختتم منتخب مصر مشواره في التصفيات القارية بمواجهة غينيا بيساو في الجولة العاشرة ، يوم الأحد 12 أكتوبر باستاد القاهرة الدولي.

بمجرد إعلان الجهاز الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب لمباراتي جيبوتى وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، واستبعاد الحارس المتألق أحمد الشناوي تردد أنباء كثيرة عن وجود خلاف بين الحارس أحمد الشناوي والجهاز الفنى بقيادة حسام حسن .

وخرج حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، وأعلن أن سبب استبعاد الحارس هو رغبته فى النزول بمعدل الأعمار السنية لمنتخب مصر ورغبته فى إعداد أكثر من حارس بعد محمد الشناوي .

وأوضح حسام حسن ، أن الحارس أحمد الشناوي من الحراس المتميزين جدا، ويقدم أداء مميزا فى الفترة الأخيرة مع فريقه بيراميدز .

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

الزمالك

الحاجه الحلوة في مباراة المحلة.. حازم إمام يتغزل في لاعب الزمالك

وزير الاقتصاد اللبناني: مصر ركيزة لاستقرار المنطقة العربية وداعم رئيسي لتعزيز العمل العربي المشترك

وزير الاقتصاد اللبناني: مصر ركيزة لاستقرار المنطقة العربية وداعم رئيسي لتعزيز العمل العربي المشترك

صورة تعبيرية

راقب الطيور وحلق من مضيق البوسفور إلى آسيا.. حكاية أسطورة تركيا في السماء

علماء نوبل في الطب

3 علماء يحصلون على جوائز نوبل في الطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

مشروع سري يخطط لإنتاج أغلى سيارة رينج روفر في العالم

دودج
دودج
دودج

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة انتصارات أكتوبر

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة انتصارات أكتوبر
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة

فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان

فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان
فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان
فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

