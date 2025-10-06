قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها تسليم الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين
نصر أكتوبر في عيون النواب.. صفحة خالدة في تاريخ الإنسانية.. ويؤكدون: إرادة المصريين لا تقهر
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر: تؤكد قوة وصلابة الجيش المصري في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء
البث الإسرائيلية: الجيش يقصف معسكرات تابعة لحزب الله في البقاع شرقي لبنان
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها
رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟
بترقص بملابس خادشة .. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر
البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو
سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور
رياضة

محمد صلاح يبرز رشاقته في أحدث ظهور.. شاهد

باسنتي ناجي

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول عدة صور جديدة له من أحدث ظهور.

وظهر مو صلاح في الصور من داخل صالة الألعاب الرياضية.

وشاركت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم لقطات من استقبال الجماهير للنجم المصري محمد صلاح في مطار القاهرة.

وكتبت صفحة الاتحاد المصري  :"بكل لغات العالم "أنت الأفضل" استقبال خاص لـ محمد صلاح في مطار القاهرة، أنت الأفضل دائماً ".

وصل النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، إلى مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا لانضمامه إلى معسكر المنتخب الوطني المقام بأحد فنادق العاصمة، استعدادًا للسفر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وشهد المطار لحظات خاصة عند وصول صلاح، حيث كان في استقباله عدد من الأطفال الذين رفعوا أعلام مصر ورددوا هتافات ترحيب باسم نجمهم المفضل، إلى جانب بعض أصدقائه المقربين ومدير العلاقات العامة بالاتحاد المصري لكرة القدم شعبان بسطاوي، الذي حرص على استقباله رسميًا بالنيابة عن الاتحاد.

ويقود المدير الفني حسام حسن المنتخب المصري في هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات، حيث يسعى الفراعنة لحسم التأهل إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخهم، عندما يواجهون جيبوتي وغينيا بيساو يومي 8 و12 أكتوبر الجاري، في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

الزمالك

الحاجه الحلوة في مباراة المحلة.. حازم إمام يتغزل في لاعب الزمالك

مباراة السعودية والنرويج

بعد منتخب مصر.. السعودية تودع كأس العالم للشباب

خوان بيزيرا

الغندور يدعم خوان بيزيرا بعد الهجوم عليه عقب مباراة الأهلي

محمد شحاتة

لاعب وسط الزمالك يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل

فواكه وأطعمة تساعد على النوم العميق |تعرف عليها

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

مشروع سري يخطط لإنتاج أغلى سيارة رينج روفر في العالم

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة انتصارات أكتوبر

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

