محمد صلاح يبرز رشاقته في أحدث ظهور.. شاهد

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول عدة صور جديدة له من أحدث ظهور.

وظهر مو صلاح في الصور من داخل صالة الألعاب الرياضية.

وشاركت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم لقطات من استقبال الجماهير للنجم المصري محمد صلاح في مطار القاهرة.

وكتبت صفحة الاتحاد المصري :"بكل لغات العالم "أنت الأفضل" استقبال خاص لـ محمد صلاح في مطار القاهرة، أنت الأفضل دائماً ".

وصل النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، إلى مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا لانضمامه إلى معسكر المنتخب الوطني المقام بأحد فنادق العاصمة، استعدادًا للسفر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وشهد المطار لحظات خاصة عند وصول صلاح، حيث كان في استقباله عدد من الأطفال الذين رفعوا أعلام مصر ورددوا هتافات ترحيب باسم نجمهم المفضل، إلى جانب بعض أصدقائه المقربين ومدير العلاقات العامة بالاتحاد المصري لكرة القدم شعبان بسطاوي، الذي حرص على استقباله رسميًا بالنيابة عن الاتحاد.

ويقود المدير الفني حسام حسن المنتخب المصري في هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات، حيث يسعى الفراعنة لحسم التأهل إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخهم، عندما يواجهون جيبوتي وغينيا بيساو يومي 8 و12 أكتوبر الجاري، في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.