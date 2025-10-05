محمد صلاح يصل القاهرة لقيادة الفراعنة نحو حلم المونديال

وصل النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، إلى مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا لانضمامه إلى معسكر المنتخب الوطني المقام بأحد فنادق العاصمة، استعدادًا للسفر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وشهد المطار لحظات خاصة عند وصول صلاح، حيث كان في استقباله عدد من الأطفال الذين رفعوا أعلام مصر ورددوا هتافات ترحيب باسم نجمهم المفضل، إلى جانب بعض أصدقائه المقربين ومدير العلاقات العامة بالاتحاد المصري لكرة القدم شعبان بسطاوي، الذي حرص على استقباله رسميًا بالنيابة عن الاتحاد.

ويقود المدير الفني حسام حسن المنتخب المصري في هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات، حيث يسعى الفراعنة لحسم التأهل إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخهم، عندما يواجهون جيبوتي وغينيا بيساو يومي 8 و12 أكتوبر الجاري، في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، متقدمًا بفارق خمس نقاط عن منتخب بوركينا فاسو أقرب ملاحقيه، قبل جولتين فقط على نهاية التصفيات. ويكفي المنتخب المصري تحقيق الفوز على جيبوتي ليضمن بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم دون انتظار نتائج الجولة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يحقق منتخب مصر مكاسب مالية ضخمة في حال تأهله إلى المونديال، إذ سيحصل على ما مجموعه 10.5 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشمل 1.5 مليون دولار كمساهمة أولية لتغطية تكاليف الاستعدادات والسفر، إلى جانب 9 ملايين دولار تُمنح لكل منتخب يشارك في الدور الأول من البطولة حتى في حال عدم تخطيه مرحلة المجموعات.

ويُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حدد الخامس من ديسمبر المقبل موعدًا لإقامة قرعة بطولة كأس العالم 2026 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في النسخة التي ستشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا بدلاً من 32، مما يزيد من فرص المنتخبات الإفريقية في الظهور العالمي.

ويأمل الجمهور المصري أن يكون محمد صلاح كلمة السر في تحقيق حلم التأهل إلى المونديال الجديد، وقيادة الجيل الحالي نحو كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية.