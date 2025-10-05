قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التصديري الصناعات الغذائية: دعم الدولة وراء فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية
موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
تعرف علي موعد عودة فريق الأهلي للتدريبات
تفاصيل مبالغ تأمين الترشح وإجراءات خوض انتخابات مجلس النواب 2025
حماية المستهلك: تلقينا 20,390 شكوى و99 بلاغًا بشأن التلاعب في الأسعار خلال سبتمبر
الفصائل الفلسطينية: بدأنا جمع جثث المختطفين.. وأبلغنا واشنطن بموافقتنا على تسليم الأسلحة
استمرار عمليات العد والفرز في أكبر لجان الاقتراع بسوريا
جيش الاحتلال: اعترضنا طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في إيلات
المخدرات.. محمد صبحي:هناك مؤامرة تستهدف تدمير ثلاثة أو أربعة أجيال من الشباب
الزمالك مهدد بإيقاف جديد للقيد خلال 20 يوما بسبب مستحقات جوميز وجروس
إعلام عبري: انطلاق صفارات الإنذار في إيلات تحذر من احتمال دخول مسيرات
محمد صلاح يصل القاهرة لقيادة الفراعنة نحو حلم المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يصل القاهرة لقيادة الفراعنة نحو حلم المونديال

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

وصل النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، إلى مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا لانضمامه إلى معسكر المنتخب الوطني المقام بأحد فنادق العاصمة، استعدادًا للسفر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وشهد المطار لحظات خاصة عند وصول صلاح، حيث كان في استقباله عدد من الأطفال الذين رفعوا أعلام مصر ورددوا هتافات ترحيب باسم نجمهم المفضل، إلى جانب بعض أصدقائه المقربين ومدير العلاقات العامة بالاتحاد المصري لكرة القدم شعبان بسطاوي، الذي حرص على استقباله رسميًا بالنيابة عن الاتحاد.

ويقود المدير الفني حسام حسن المنتخب المصري في هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات، حيث يسعى الفراعنة لحسم التأهل إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخهم، عندما يواجهون جيبوتي وغينيا بيساو يومي 8 و12 أكتوبر الجاري، في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، متقدمًا بفارق خمس نقاط عن منتخب بوركينا فاسو أقرب ملاحقيه، قبل جولتين فقط على نهاية التصفيات. ويكفي المنتخب المصري تحقيق الفوز على جيبوتي ليضمن بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم دون انتظار نتائج الجولة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يحقق منتخب مصر مكاسب مالية ضخمة في حال تأهله إلى المونديال، إذ سيحصل على ما مجموعه 10.5 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشمل 1.5 مليون دولار كمساهمة أولية لتغطية تكاليف الاستعدادات والسفر، إلى جانب 9 ملايين دولار تُمنح لكل منتخب يشارك في الدور الأول من البطولة حتى في حال عدم تخطيه مرحلة المجموعات.

ويُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حدد الخامس من ديسمبر المقبل موعدًا لإقامة قرعة بطولة كأس العالم 2026 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في النسخة التي ستشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا بدلاً من 32، مما يزيد من فرص المنتخبات الإفريقية في الظهور العالمي.

ويأمل الجمهور المصري أن يكون محمد صلاح كلمة السر في تحقيق حلم التأهل إلى المونديال الجديد، وقيادة الجيل الحالي نحو كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية.

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول الإنجليزي ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس

شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

مي عبد الحميد

مع بدء التسجيل على منصة «الإيجار القديم».. مي عبد الحميد تشرح الخطوات

دواجن بيضاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ترشيحاتنا

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض.. عبادة منسية تفتح أبواب الأجر كل شهر

تجديد الوضوء

هل لعاب الكلب يلزم تجديد الوضوء؟.. اعرف حكم الشرع

الرئيس السيسي

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

بالصور

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

فيديو

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خطة ترامب.. هل تنهي الحرب فعلا؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: خطة ترامب بين مأزق نتنياهو وحسابات حماس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الذباب الإلكتروني

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: اللوجستيات الزراعية.. طريق مصر الذهبي نحو أسواق العالم

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

المزيد