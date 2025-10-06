تعرف على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على رباعي خط الدفاع الذي سيخوض به مباراة جيبوتي المرتقبة، المقررة إقامتها مساء الأربعاء المقبل، بالمغرب.

وبنسبة كبيرة، حسام حسن سيعتمد على محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم في قلب الدفاع، ومحمد حمدي في مركز الظهير الأيسر.

و استقرار حسام حسن، على الدفع بـ4 لاعبين في خط الدفاع، عكس ما حدث في المباراة السابقة أمام بوركينا فاسو التي شهدت وجود 5 مدافعين، رغم خوض المباراتين خارج الأرض، نظرًا لتواضع مستوى منتخب جيبوتي فنيا، ورغبة العميد في تعزيز الخط الهجومي بهدف حصد النقاط الثلاث وحسم التأهل الرسمي إلى كأس العالم 2026.