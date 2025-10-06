موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم

يحل منتخب مصر ضيفاً على نظيره الجيبوتي ،على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

ومن المقرر إقامة مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في المغرب يوم الأربعاء المقبل 8 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويختتم منتخب مصر مشواره في التصفيات القارية بمواجهة غينيا بيساو في الجولة العاشرة ، يوم الأحد 12 أكتوبر باستاد القاهرة الدولي.

بمجرد إعلان الجهاز الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب لمباراتي جيبوتى وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، واستبعاد الحارس المتألق أحمد الشناوي تردد أنباء كثيرة عن وجود خلاف بين الحارس أحمد الشناوي والجهاز الفنى بقيادة حسام حسن .

وخرج حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، وأعلن أن سبب استبعاد الحارس هو رغبته فى النزول بمعدل الأعمار السنية لمنتخب مصر ورغبته فى إعداد أكثر من حارس بعد محمد الشناوي .

وأوضح حسام حسن ، أن الحارس أحمد الشناوي من الحراس المتميزين جدا، ويقدم أداء مميزا فى الفترة الأخيرة مع فريقه بيراميدز .