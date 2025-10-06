قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوفد يدفع بـ 55 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب.. و"صدى البلد" ينشر أبرز الأسماء
انتخابات النواب 2025.. 5 توصيات عاجلة من الائتلاف المصري لحقوق الإنسان
انفوجراف.. نهضة عمرانية وخدمية كبرى تغير وجه سيناء ومدن القناة
قرار عاجل من النيابة.. حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة بشوارع قطور
الطريق إلى إيلات.. إنعام محمد علي تكشف لصدى البلد كواليس العمل في ذكري نصر أكتوبر
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
خبير: الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام
مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي
تعرف على خريطة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة
استمارة بطاقة الرقم القومي بكام؟.. قائمة الأسعار وأنواعها
إيران: تبادل السجناء مع فرنسا “قيد المناقشة”
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر
القسم الرياضي

يحل منتخب مصر ضيفاً على نظيره الجيبوتي ،على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي 

ومن المقرر إقامة مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في المغرب يوم الأربعاء المقبل 8 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويختتم منتخب مصر مشواره في التصفيات القارية بمواجهة غينيا بيساو في الجولة العاشرة ، يوم الأحد 12 أكتوبر باستاد القاهرة الدولي.

بمجرد إعلان الجهاز الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب لمباراتي جيبوتى وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، واستبعاد الحارس المتألق أحمد الشناوي تردد أنباء كثيرة عن وجود خلاف بين الحارس أحمد الشناوي والجهاز الفنى بقيادة حسام حسن .

وخرج حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، وأعلن أن سبب استبعاد الحارس هو رغبته فى النزول بمعدل الأعمار السنية لمنتخب مصر ورغبته فى إعداد أكثر من حارس بعد محمد الشناوي .

وأوضح حسام حسن ، أن الحارس أحمد الشناوي من الحراس المتميزين جدا، ويقدم أداء مميزا فى الفترة الأخيرة مع فريقه بيراميدز .

منتخب مصر جيبوتي كأس العالم منتخب مصر ضد جيبوتي تصفيات كأس العالم

