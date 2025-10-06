حسم التأهل للمونديال.. منتخب مصر يطير إلى المغرب اليوم لمواجهة جيبوتي

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن للطيران اليوم للمغرب لمواجهة جيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر تدريباته أمس باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها الأربعاء المقبل.

شهد المران إحماءات بدنية وتدريبات خفيفة بمشاركة 19 لاعبا تواجدوا في التدريب وهم : محمد الشناوي و مصطفي شوبير و محمد صبحي و عبد العزيز البلعوطي و محمد هاني وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم و عمرو الجـزار وحسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكـا ومروان عطيـة وحمدي فتحي ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل و أسامة فيصل، على أن ينتظم محمد صلاح ومصطفي محمد و صطفي فتحي ومحمد حمدي ومهند لاشين في تدريب الغد .

حضر مران منتخب مصر أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة .