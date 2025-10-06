قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الحقيقة الكاملة فى استبعاد أحمد الشناوي من قائمة منتخب مصر

أحمد الشناوي
أحمد الشناوي

بمجرد إعلان الجهاز الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب لمباراتي جيبوتى وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، واستبعاد الحارس المتألق أحمد الشناوي تردد أنباء كثيرة عن وجود خلاف بين الحارس أحمد الشناوي والجهاز الفنى بقيادة حسام حسن .

وخرج حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، وأعلن أن سبب استبعاد الحارس هو رغبته فى النزول بمعدل الأعمار السنية لمنتخب مصر ورغبته فى إعداد أكثر من حارس بعد محمد الشناوي .

وأوضح حسام حسن ، أن الحارس أحمد الشناوي من الحراس المتميزين جدا، ويقدم أداء مميزا فى الفترة الأخيرة مع فريقه بيراميدز .

تعليق رضا عبد العال 

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، على اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم لقائمة الفراعنة لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو.

ويحل المنتخب الوطني ضيفاً على نظيره الجيبوتي ، الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بالمغرب ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ، بينما يختتم مشواره في التصفيات بمواجهة غينيا بيساو في الجولة العاشرة ، الأحد 12 أكتوبر باستاد القاهرة الدولي.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لقائمة الفراعنة غير منطقية بالمرة ، وخاصةً مركز حراسة المرمى ، فكان لابد من انضمام أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز، إلى القائمة بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام أهلي جدة السعودي في بطولة كأس إنتر كونتنينتال ، وكذلك مباراة الذهاب أمام الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال إفريقيا ، وغيرها من مباريات الدوري الممتاز.

وتابع: أحمد الشناوي أفضل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير حارسي الأهلي ، وكذلك محمد صبحي حارس مرمى الزمالك ، ولا أعلم سبب استبعاده من القائمة ، وبالتأكيد له الحق أن يغضب من ذلك ، واختيارات حسام حسن أصابت العديد من اللاعبين بالإحباط.

من جانبه ، قال هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور»، إن قناعات المدير الفني تلعب دورًا كبيرًا في اختيارات قائمة المنتخب، مؤكدًا أن التألق وحده لا يكون دائمًا سببًا في الانضمام.

وأوضح حنفي: “هناك دائمًا قناعات للمدير الفني، وليس شرطًا أن يكون التألق سببًا في الانضمام للمنتخب. أعتقد أن استبعاد أحمد الشناوي جاء لأن محمد الشناوي هو الحارس الأساسي، وانضمامهما معًا قد يسبب أزمة".

وأضاف نجم الأهلي السابق: “لا يوجد اختلاف كبير على القائمة الأولى للمنتخب الوطني".

واختتم حديثه قائلًا: “أتمنى أن يستعيد أحمد ياسر ريان تألقه مرة أخرى ليعود إلى صفوف المنتخب في الفترة المقبلة".

منتخب مصر جيبوتى غينيا بيساو كأس العالم 2026 أحمد الشناوي حسام حسن

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال

ولاية أمريكية تقرر فجأة إلغاء رخص قيادة سائقي الشاحنات لغير المواطنين

تكساس الأمريكية

تويوتا تتهم منافسيها ببيع سيارات هجينة مزيفة لتضليل السائقين

تويوتا

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

