هشام حنفي يوضح سبب استبعاد أحمد الشناوي من منتخب مصر

قال هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور»، إن قناعات المدير الفني تلعب دورًا كبيرًا في اختيارات قائمة المنتخب، مؤكدًا أن التألق وحده لا يكون دائمًا سببًا في الانضمام.

وأوضح حنفي: “هناك دائمًا قناعات للمدير الفني، وليس شرطًا أن يكون التألق سببًا في الانضمام للمنتخب. أعتقد أن استبعاد أحمد الشناوي جاء لأن محمد الشناوي هو الحارس الأساسي، وانضمامهما معًا قد يسبب أزمة".

وأضاف نجم الأهلي السابق: “لا يوجد اختلاف كبير على القائمة الأولى للمنتخب الوطني".

واختتم حديثه قائلًا: “أتمنى أن يستعيد أحمد ياسر ريان تألقه مرة أخرى ليعود إلى صفوف المنتخب في الفترة المقبلة".