أحمد جلال يبكي على الهواء متأثرًا بحديثه عن والده وبطولات أكتوبر
إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة
إلقاء الموعظة قبل صلاة الجنازة وعند الدفن.. اعرف رأي الشرع
العكاري: انتصار أكتوبر نتاج تكاتف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة
وسط أجواء إيجابية.. استمرار المباحثات بشأن غزة بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ
وزير الخارجية: فوز العناني باليونسكو انتصار دبلوماسي وتاريخي مستحق لمصر
دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما
الزمالك يدعو لانعقاد الجمعية العمومية يوم 21 أكتوبر
عواد يطلب تحديد مصيره داخل الزمالك ويخشى ضياع حلم المونديال
الوزير: فوز العناني إنجاز كبير يؤكد ما تحظى به مصر من تقدير دولي
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-10-2025
الشباب والرياضة تستعد لإقامة انتخابات نادي الزهور بالتصويت الإلكتروني لأول مرة

أ ش أ

قام وفد من وزارة الشباب والرياضة بجولة تفقدية في نادي الزهور الرياضي للوقوف على استعدادات النادي لإجراء أول انتخابات إلكترونية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع وزارة التخطيط وهيئة النيابة الادارية بمتابعة جاهزية الأندية استعدادًا للانتخابات.


وجاءت الزيارة بحضور الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات، ولجنة من وزارة الشباب والرياضة برئاسة أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، والدكتور مصطفي مقلد مدير عام الإدارة العامة للتسويق، إلى جانب مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش، حيث تمت مراجعة كافة التجهيزات الفنية والتنظيمية لضمان نجاح التجربة كأول نموذج للانتخابات الإلكترونية في الأندية الرياضية.


وخلال الجولة، تم تفقد مقار اللجان الانتخابية، واستمع الحضور إلى شرح تفصيلي حول خط سير العملية الانتخابية يوم التنفيذ، وآلية توفير الأجهزة والمعدات التقنية المطلوبة لضمان سهولة وسرعة التصويت الإلكتروني، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء.

