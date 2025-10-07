الشباب والرياضة تستعد لإقامة انتخابات نادي الزهور بالتصويت الإلكتروني لأول مرة

قام وفد من وزارة الشباب والرياضة بجولة تفقدية في نادي الزهور الرياضي للوقوف على استعدادات النادي لإجراء أول انتخابات إلكترونية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع وزارة التخطيط وهيئة النيابة الادارية بمتابعة جاهزية الأندية استعدادًا للانتخابات.



وجاءت الزيارة بحضور الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات، ولجنة من وزارة الشباب والرياضة برئاسة أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، والدكتور مصطفي مقلد مدير عام الإدارة العامة للتسويق، إلى جانب مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش، حيث تمت مراجعة كافة التجهيزات الفنية والتنظيمية لضمان نجاح التجربة كأول نموذج للانتخابات الإلكترونية في الأندية الرياضية.



وخلال الجولة، تم تفقد مقار اللجان الانتخابية، واستمع الحضور إلى شرح تفصيلي حول خط سير العملية الانتخابية يوم التنفيذ، وآلية توفير الأجهزة والمعدات التقنية المطلوبة لضمان سهولة وسرعة التصويت الإلكتروني، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء.