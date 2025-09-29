من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم

تجاهل إشارات الجسم الدقيقة قد يكون محفوفًا بالمخاطر، إذ قد يشير إلى مشاكل صحية خطيرة، لا ينبغي إغفال الصداع المتكرر، وسهولة ظهور الكدمات، وفقدان الوزن غير المبرر، والتعب المستمر، وضيق التنفس، وتغيرات في عادات الأمعاء، قد تشير هذه الأعراض إلى حالات مثل التهاب السحايا، أو اضطرابات الدم، أو السرطان، أو مشاكل القلب، مما يتطلب تقييمًا طبيًا وفحوصات تشخيصية فورية.

يُعطي الجسم دائمًا إشارات خفية عند وجود خلل ما، ورغم أن العديد من الأعراض قد تكون غير ضارة، بل مؤقتة، إلا أن بعضها قد يكون مؤشرات مبكرة لحالات طبية خطيرة تتطلب عناية طبية عاجلة، من الصداع المتكرر إلى الكدمات غير المبررة.

6 علامات لا ينبغي تجاهلها، وما قد تعنيه

الصداع المستمر أو الشديد

الصداع المنتظم شائع، ولكن إذا زاد عن حده أو أصبحت نوبات الصداع النصفي أكثر تكرارًا أو شدة أو مختلفة عن المعتاد، فقد يشير ذلك إلى مشكلة أكثر خطورة، إذا صاحبته أعراض مثل القيء والغثيان وتغيرات الرؤية أو الارتباك، فقد يشير ذلك إلى:

التهاب السحايا

ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة مجهول السبب

تمدد الأوعية الدموية في الدماغ

ماذا تفعل: اطلب التقييم الطبي على الفور، قد يطلب الطبيب إجراء فحص بالأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي، وبعض اختبارات الدم للتحقق من وجود عدوى أو نزيف أو أمراض عصبية.

كدمات سهلة

إذا لم تكن هناك إصابة معروفة أو ظاهرة على الجسم، واستمرت الكدمات في مناطق غير معتادة كالظهر والبطن والوجه والساقين، وكانت بطيئة الشفاء، فقد يشير ذلك إلى مشكلة في الدم أو الصفائح الدموية أو صحة الأوعية الدموية، وقد يشير أيضًا إلى:

اضطرابات تخثر الدم

سرطان الدم

نقص الفيتامينات (C أو K)

الآثار الجانبية للأدوية مثل مميعات الدم

ماذا تفعل: اطلب من الطبيب إجراء تعداد دم كامل (CBC)، أو ملف تخثر الدم، أو اختبارات وظائف الكبد.

فقدان الوزن غير المبرر

هل تفقد وزنك دون محاولة؟ إذا فقدت أكثر من ٥٪ أو أكثر من وزنك خلال فترة زمنية محددة (٦-١٢ شهرًا)، فهذا ليس طبيعيًا.

إنه إشارات من جسمك نحو مرض أكثر خطورة، مثل الأمراض المزمنة مثل السل أو فيروس نقص المناعة البشرية، أو السرطان (المعدة والرئة والليمفوما)، أو مرض السكري.

ماذا تفعل: قد يقترح الطبيب إجراء فحص بدني واختبارات دم مثل نسبة السكر في الدم، وCRP/ESR، وتعداد الدم الكامل، وربما التصوير المقطعي المحوسب للمساعدة في اكتشاف السبب.

التعب المزمن(هذا لا يختفي مع الراحة المناسبة)

إذا كان الشخص يشعر بالتعب مع نوم جيد وراحة واتباع نظام غذائي مناسب، فقد يكون التعب المستمر علامة مبكرة على مشاكل صحية جسدية ونفسية قابلة للعلاج إذا تم اكتشافها مبكرًا. قد يشير التعب إلى: فقر الدم، أو أمراض الكلى أو الكبد المزمنة، أو الاكتئاب، أو خلل في وظائف الغدة الدرقية.

ماذا تفعل: قد يرغب الطبيب في اختبار فيتامين ب12، وهرمونات الغدة الدرقية (TSH)، ووظائف الكلى والكبد.

ضيق في التنفس

هل تشعر بضيق في التنفس حتى أثناء ممارسة التمارين أو الأنشطة الخفيفة؟ قد يشير ذلك إلى مشكلة في القلب أو الرئتين أو الدم: مثل أمراض القلب، والربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وفقر الدم.

ما قد يحتاجه الشخص: قد يوصي الأطباء بإجراء تخطيط كهربية القلب، أو تصوير الصدر بالأشعة السينية، أو اختبارات الدم مثل (تروبونين، دي دايمر)، أو التصوير المقطعي المحوسب للصدر.

تغيرات في عادات الأمعاء

ملاحظة إسهال مستمر، أو إمساك، أو براز ضيق، أو دم في البراز، ليست مجرد اضطرابات هضمية، بل قد تكون علامات على حالة معوية كامنة أكثر خطورة، قد تكون إشارة للإصابة بسرطان القولون، أو التهاب الأمعاء، أو التهابات، أو نزيف معوي ناتج عن البواسير أو القرحات.

ماذا يجب فعله: قد يحتاج الأمر إلى إجراء تنظير القولون، أو فحص الدم، أو ربما تصوير البطن.

المصدر: timesofindia.