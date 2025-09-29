قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية ودبلوم المدارس التكنولوجية.. رابط الاطلاع عليها
سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة.. احرص عليها
جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن
مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج
النرويج.. طائرة ركاب تحول مسارها بعد رصد مسيرة مجهولة فوق مطار برونوييسوند
الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا
عمرو أديب: عبد الناصر لم يكن يريد الدخول في حرب مع إٍسرائيل
من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم
باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده
صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم

الكدمات
الكدمات
هاجر هانئ

تجاهل إشارات الجسم الدقيقة قد يكون محفوفًا بالمخاطر، إذ قد يشير إلى مشاكل صحية خطيرة، لا ينبغي إغفال الصداع المتكرر، وسهولة ظهور الكدمات، وفقدان الوزن غير المبرر، والتعب المستمر، وضيق التنفس، وتغيرات في عادات الأمعاء، قد تشير هذه الأعراض إلى حالات مثل التهاب السحايا، أو اضطرابات الدم، أو السرطان، أو مشاكل القلب، مما يتطلب تقييمًا طبيًا وفحوصات تشخيصية فورية.

يُعطي الجسم دائمًا إشارات خفية عند وجود خلل ما، ورغم أن العديد من الأعراض قد تكون غير ضارة، بل مؤقتة، إلا أن بعضها قد يكون مؤشرات مبكرة لحالات طبية خطيرة تتطلب عناية طبية عاجلة، من الصداع المتكرر إلى الكدمات غير المبررة.

6 علامات لا ينبغي تجاهلها، وما قد تعنيه

 

الصداع المستمر أو الشديد

الصداع المنتظم شائع، ولكن إذا زاد عن حده أو أصبحت نوبات الصداع النصفي أكثر تكرارًا أو شدة أو مختلفة عن المعتاد، فقد يشير ذلك إلى مشكلة أكثر خطورة، إذا صاحبته أعراض مثل القيء والغثيان وتغيرات الرؤية أو الارتباك، فقد يشير ذلك إلى:

التهاب السحايا

ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة مجهول السبب

تمدد الأوعية الدموية في الدماغ

ماذا تفعل: اطلب التقييم الطبي على الفور، قد يطلب الطبيب إجراء فحص بالأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي، وبعض اختبارات الدم للتحقق من وجود عدوى أو نزيف أو أمراض عصبية.

كدمات سهلة

إذا لم تكن هناك إصابة معروفة أو ظاهرة على الجسم، واستمرت الكدمات في مناطق غير معتادة كالظهر والبطن والوجه والساقين، وكانت بطيئة الشفاء، فقد يشير ذلك إلى مشكلة في الدم أو الصفائح الدموية أو صحة الأوعية الدموية، وقد يشير أيضًا إلى:

اضطرابات تخثر الدم

سرطان الدم

نقص الفيتامينات (C أو K)

الآثار الجانبية للأدوية مثل مميعات الدم

ماذا تفعل: اطلب من الطبيب إجراء تعداد دم كامل (CBC)، أو ملف تخثر الدم، أو اختبارات وظائف الكبد.

الكدمات كدمات

فقدان الوزن غير المبرر

هل تفقد وزنك دون محاولة؟ إذا فقدت أكثر من ٥٪ أو أكثر من وزنك خلال فترة زمنية محددة (٦-١٢ شهرًا)، فهذا ليس طبيعيًا.

إنه إشارات من جسمك نحو مرض أكثر خطورة، مثل الأمراض المزمنة مثل السل أو فيروس نقص المناعة البشرية، أو السرطان (المعدة والرئة والليمفوما)، أو مرض السكري.

ماذا تفعل: قد يقترح الطبيب إجراء فحص بدني واختبارات دم مثل نسبة السكر في الدم، وCRP/ESR، وتعداد الدم الكامل، وربما التصوير المقطعي المحوسب للمساعدة في اكتشاف السبب.

التعب المزمن(هذا لا يختفي مع الراحة المناسبة)

إذا كان الشخص يشعر بالتعب مع نوم جيد وراحة واتباع نظام غذائي مناسب، فقد يكون التعب المستمر علامة مبكرة على مشاكل صحية جسدية ونفسية قابلة للعلاج إذا تم اكتشافها مبكرًا. قد يشير التعب إلى: فقر الدم، أو أمراض الكلى أو الكبد المزمنة، أو الاكتئاب، أو خلل في وظائف الغدة الدرقية.

ماذا تفعل: قد يرغب الطبيب في اختبار فيتامين ب12، وهرمونات الغدة الدرقية (TSH)، ووظائف الكلى والكبد.

ضيق في التنفس

هل تشعر بضيق في التنفس حتى أثناء ممارسة التمارين أو الأنشطة الخفيفة؟ قد يشير ذلك إلى مشكلة في القلب أو الرئتين أو الدم: مثل أمراض القلب، والربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وفقر الدم.

ما قد يحتاجه الشخص: قد يوصي الأطباء بإجراء تخطيط كهربية القلب، أو تصوير الصدر بالأشعة السينية، أو اختبارات الدم مثل (تروبونين، دي دايمر)، أو التصوير المقطعي المحوسب للصدر.

تغيرات في عادات الأمعاء

ملاحظة إسهال مستمر، أو إمساك، أو براز ضيق، أو دم في البراز، ليست مجرد اضطرابات هضمية، بل قد تكون علامات على حالة معوية كامنة أكثر خطورة، قد تكون إشارة للإصابة بسرطان القولون، أو التهاب الأمعاء، أو التهابات، أو نزيف معوي ناتج عن البواسير أو القرحات.

ماذا يجب فعله: قد يحتاج الأمر إلى إجراء تنظير القولون، أو فحص الدم، أو ربما تصوير البطن.
المصدر: timesofindia.

أسباب الشعور بالصداع بعد الإستيقاظ من النوم
مشاكل صحية الصداع ضيق التنفس السرطان التهاب السحايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

ترشيحاتنا

أرشيفية

كندا: ندعم تفعيل العقوبات على إيران.. وندعو طهران للعودة إلى المفاوضات

دونالد ترامب

نائب الرئيس الأميركي يشير لاتفاق محتمل لإنهاء الحرب في غزة

أرشيفية

قطر تعلن تيسيرها الإفراج عن مواطن أمريكي محتجز في أفغانستان

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد