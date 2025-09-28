بعد إنجاب ريهانا بعمر 37.. ما هي المضاعفات التي تتعرض لها المرأة أثناء الحمل؟



تتمتع نجمة البوب العالمية ريهانا ، بقاعدة جماهيرية واسعة بفضل صوتها القوي وذوقها الرفيع في الموضة.

وأفادت التقارير أنها أنجبت طفلها الثالث في سن السابعة والثلاثين.

لا يزال النقاش حول الأمومة في أواخر الثلاثينيات محط اهتمام، إذ يحتفل جمهورها حول العالم بهذه الأخبار السارة .

ورغم أن عددًا أكبر من النساء يتخذن قرارات الإنجاب مع اقتراب نهاية حياتهن المهنية واستقرارهن، ويتخذنها أيضًا في سن الاستقرار المالي، إلا أن الحديث عن الحمل وبلوغ سن 35 عامًا فما فوق يُعتبر طبيًا سنًا متقدمة للأمومة، نظرًا لعوامل السن.

فعدد كبير من النساء فوق سن الثلاثين وأقل من الأربعين يحملن حملًا صحيًا ويرزقن بأطفال. ولكن من المعروف أيضًا أنه مع تقدم الشخص في السن، يزداد خطر الإصابة ببعض الأمراض. ويعود ذلك بشكل كبير إلى تغيرات في جودة البويضات، وحالة الهرمونات، والقوة البدنية العامة.

مخاطر الحمل فوق الثلاثين

انخفاض معدلات الحمل وزيادة احتمالات الإجهاض: تُصاب المرأة بالعقم بشكل طبيعي بحلول منتصف الثلاثينيات أو أواخرها. ويُعزى ذلك إلى انخفاض كمية وجودة البويضات. كما يُلاحظ ارتفاع معدلات الإجهاض بشكل عام، ويعود ذلك جزئيًا إلى تشوهات الكروموسومات، وهي شائعة في البويضات الأكبر سنًا.

سكري الحمل: يزداد احتمال الإصابة به لدى النساء فوق سن 35 عامًا. قد يُعرّض هذا الحامل لخطر ولادة طفل كبير الحجم، وقد تُصعّب الولادة، مما يزيد من احتمالية ولادة طفل صغير.

ارتفاع ضغط الدم والتهاب بطانة الرحم النفاسي: يزداد انتشار ارتفاع ضغط الدم مع التقدم في السن، والذي بدوره يمكن أن يسبب تسمم الحمل وهو مرض حاد يحدث فيه تقرحات ضغط في الدم، ويحدث تلف في أجزاء أخرى من الجسم مثل الكبد أو الكلى.



التشوهات الكروموسومية: إن احتمالية وجود احتمالية عالية للإصابة بالتشوهات الكروموسومية، بما في ذلك متلازمة داون، هي واحدة من أكبر مخاطر الحمل لدى النساء فوق سن 35 عامًا. يبلغ معدل خطر ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون حوالي 1 من 1250 في سن 25 عامًا وفي سن 35 عامًا يكون معدل الخطر حوالي 1 من 350.

انخفاض الوزن عند الولادة: يميل الأطفال الأكبر سنًا إلى الولادة قبل الأوان أكثر من الأطفال الأكبر سنًا وهذا أمر خطير على الطفل الذي قد يواجه مشاكل في الرئتين غير المكتملة النمو، ومشاكل التغذية، وتأخير النمو على المدى الطويل.



مشاكل الولادة وزيادة مدة الولادة القيصرية: تميل النساء الأكبر سنًا إلى ولادة أطول وأكثر تعقيدًا. ويعود ذلك جزئيًا إلى انخفاض توتر عضلات الرحم وقاع الحوض، مما يزيد من صعوبة الدفع. وبالتالي، فإن عددًا كبيرًا من النساء فوق سن 35 عامًا سيحتاجن إلى ولادة قيصرية.



مشاكل المشيمة: مثل حالات المشيمة المتقدمة عندما تغلف المشيمة عنق الرحم وانفصال المشيمة عندما لا تكون المشيمة على اتصال بجدار الرحم تكون أكثر شيوعًا مع تقدم العمر وقد تكون كل منها شديدة

نصائح للحمل في أواخر الثلاثينيات بما يلي:

لا تفوت أي فحوصات ما قبل الولادة.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي أيضًا على حمض الفوليك والحديد والكالسيوم وDHA.

ممارسة الرياضة عند موافقة الطبيب

الحفاظ على وزن صحي

امتنع عن الشرب والتدخين والرذائل الأخرى.

السيطرة على الأمراض الموجودة بالفعل مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

بشكل عام، يُظهر ولادة ريهانا في سن السابعة والثلاثين كيف تغيرت عملية الأمومة مع الاتجاهات الاجتماعية والابتكارات الطبية الحالية. على عكس ما قد يظن البعض، فرغم ازدياد مخاطر الحمل في أواخر الثلاثينيات، لا شيء مستحيل. فمع الرعاية الطبية المناسبة، واتباع أنماط حياة صحية، والمعرفة بالمضاعفات المحتملة، من المرجح أن تتمتع معظم النساء في منتصف الثلاثينيات وأواخرها بطفولة آمنة وأطفال أصحاء. تُسهم رحلة ريهانا في القصة الناشئة التي تُشير إلى أن العمر ليس العامل الوحيد الذي يجب مراعاته عند بناء حياة جميلة.