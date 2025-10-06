قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

فيضان زانكلين الضخم.. قصة حدث ضخم غير مسار البحر المتوسط

البحر المتوسط
البحر المتوسط
أحمد أيمن

قبل أكثر من خمسة ملايين عام، شهد كوكب الأرض حدثًا جيولوجيًا غير مسار التاريخ الطبيعي للبحر الأبيض المتوسط وهو فيضان زانكلين الضخم.

حدث هذا الفيضان عندما اندفعت مياه المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق وغمر حوض البحر الأبيض المتوسط بسرعة مدهشة، مُستهلِكًا كل ما يقف في طريقه ومسببًا تغييرات عميقة على الأرض والبيئة.

ما أسباب فيضان زانكلين؟

قبل وقوع الفيضان، كان البحر الأبيض المتوسط شبه جاف، حيث أدى انقطاع الاتصال مع المحيط الأطلسي إلى انخفاض كبير في منسوب المياه. ترك هذا الوضع أرضًا قاحلة ومالحة، حيث تكونت طبقات ملحية ضخمة بفعل التبخر المستمر.

الدراسات الجيولوجية الحديثة أكدت وجود بحيرات ضحلة ذات ملوحة منخفضة، مما يشير إلى أن تلك المنطقة كانت تعاني من ظروف قاسية.

يُعتقد أن تحرك الصفائح التكتونية كان العامل الرئيسي وراء انقطاع الاتصال بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. 

هذا الانقطاع مهد الطريق لفيضان كارثي مُنتظر. الأبحاث الجيوفيزيائية الحديثة التي أُجريت عام 2009 كشفت عن وجود خندق عميق أسفل مضيق جبل طارق، يُحتمل أنه نتج عن اندفاع المياه الهائل.

ما تأثير فيضان زانكلين؟

الأدلة على قوة الفيضان لم تقتصر على مضيق جبل طارق فحسب، بل شملت أيضًا مناطق في جنوب صقلية. هناك، اكتشف الباحثون تضاريس غير مألوفة تتكون من تلال ومنخفضات، مما يدل على تدفقات المياه الضخمة. 

الصخور الكبيرة التي وُجدت على قمم التلال تشير إلى أنها جُرفت بفعل قوة الفيضان، لتؤكد تلك الصخور تطابقها مع الرواسب الموجودة في المنخفضات أسفل البحر.

لفهم حجم تأثير الفيضان، قام العلماء بتطوير نماذج حاسوبية لمحاكاة تدفق المياه. أظهرت هذه المحاكاة أن عمق مياه الفيضان وصل إلى نحو 40 متراً، وسرعة التدفق تقدر بـ 115 كيلومترًا في الساعة، بمعدل تدفق يصل إلى 13 مليون متر مكعب في الثانية، وهو رقم يفوق بكثير تدفق نهر الأمازون الحالي. 

هذه الأرقام تجسد ضخامة الحدث وسرعته، مما يجعله واحدًا من أسرع الفيضانات في التاريخ الجيولوجي.

ما بعد فيضان زانكلين

عقب الفيضان، امتلأ الحوض بالكامل، متحولًا من حوض شبه جاف ومالح إلى بحر واسع وقادر على استقبال الحياة البحرية الحديثة. 

ساهم ذلك في تطوير المناخ الإقليمي وتوفير بيئة مستقرة نسبيًا للنظام البيئي البحري. التأثير التاريخي لهذا الحدث لم يقتصر على الأسابيع القليلة التي دام فيها، بل أعاد تشكيل التضاريس والسواحل بطريقة لم تحدث منذ ملايين السنين.

تُعتبر دراسات فيضان زانكلين جزءًا مهمًا لفهم ديناميكيات المياه وتأثيرها على البيئة القديمة. الأبحاث الحديثة لا تزال تعيد تصور كيفية تأثير هذا الفيض على البحر الأبيض المتوسط كما نعرفه الآن، مما يعطي العلماء مؤشرًا على تطورات المستقبل.

وبحسب العلماء، فإن فيضان زانكلين لم يكن مجرد حدث عابر، بل هو شهادة على قوة الطبيعة الهائلة وقدرتها على إعادة تشكيل التضاريس بسرعة مدهشة. إرث هذا الفيضان الجيوفيزيائي يمكن رؤيته في أنماط تضاريس البحر الأبيض المتوسط اليوم.

