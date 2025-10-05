على مدار يومين.. قافلة طبية لأهالي قرية بالمنوفية غمر الفيضان منازلها

اعلن مركز ومدينة اشمون في محافظة المنوفية، بأنه سيتم عمل قافلة طبية علاجية مجانية بمقر الوحدة الصحية بقرية دلهمو.

يأتي ذلك لخدمة أهالي عزبة التاج القبلية والبحرية وعزبة كرم والمريس والقري المجاورة وذلك خلال يومي الأثنين والثلاثاء الموافق 6و7من شهر أكتوبر الجاري.

وتضم القافلة عيادات متنقلة وثابتة تشمل جميع التخصصات الطبية بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان ، وذلك حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين بمركز أشمون .

يذكر أن قرية دلهمو قد تعرض عدد من منازلها واراضيها لغمر مياه الفيضان وسط مساعدات من الدولة لنجدة الأهالي ومساعدتهم.