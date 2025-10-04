قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

وكيل صحة المنوفية يتفقد دلهمو لمتابعة آثار الفيضان ويوجه بالتدخل لخدمة المواطنين| صور

جهود محافظة المنوفية
جهود محافظة المنوفية
مروة فاضل

تفقد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم، قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون ، لمتابعة الأضرار التي لحقت بعدد من المنازل والأراضي الزراعية جراء ارتفاع منسوب المياه.

رفع درجة الإستعداد القصوى

ووجّه وكيل الوزارة برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية في المنطقة، وزيادة أعداد الأطقم الطبية والمستلزمات والأدوية بالمناطق المتأثرة، والتأكد من جاهزية سيارات الإسعاف ووحدات الرعاية الأساسية لتقديم الخدمات الطبية الفورية للمواطنين المتضررين.

تم التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بوحدة دلهمو الصحية، بما في ذلك مستلزمات مكافحة العدوى  وأسطوانات الأكسجين، مع إعداد جدول طوارئ على مدار ٢٤ ساعة داخل الوحدة، ومتابعة تواجد الأطقم الطبية بالوحدات المجاورة في طهواي وعزبة كرم، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

في سياق متصل، قامت فرق ميدانية من إدارة الأمراض المتوطنة بمتابعة مدير عام الإدارة ومدير ناقلات الأمراض بتنفيذ حملات مكثفة لرش وتعقيم أماكن تجمع المياه ومكافحة الحشرات والبعوض، كما تم عمل استكشاف لليرقات بالمسطحات المائية، وأخذ عينات وتحليلها، واستخدام جهاز "إيكام فوج ٤٠" لمقاومة البعوض البالغ، وقد تمت المقاومة بنجاح مع استمرار المتابعة اليومية.

قافلة طبية مجانية

أعلن وكيل الوزارة عن الدفع بقافلة طبية مجانية تضم تخصصات الباطنة، الأطفال، الجلدية، النساء، والعظام، لتقديم الخدمات الطبية والعلاج المجاني لأهالي القرية، وتخفيف الأعباء عنهم خلال هذه الظروف الطارئة.

ووجّه الدكتور عمرو مصطفى محمود كلًّا من الدكتور وائل عمران مدير إدارة أشمون الصحية، والدكتورة شيماء كابوه مدير إدارة منوف الصحية، بضرورة متابعة أماكن تجمعات المياه أولًا بأول، والتأكد من جاهزية الوحدات الصحية والاستعداد الكامل للتعامل مع أي طارئ، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. 

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود أن مديرية الصحة بالمنوفية تعمل بتنسيق كامل مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الأوضاع ميدانيًا واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وضمان سلامتهم.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية دلهمو الفيضان

