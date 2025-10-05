المنوفية تعلن عددًا من الإجراءات لمواجهة آثار فيضان النيل وحماية المواطنين | صور

أعلنت محافظة المنوفية عددًا من الإجراءات لمواجهة آثار فيضان النيل وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من آثار فيضان نهر النيل.

وأشرف وحيد صلاح عبدربة رئيس مركز ومدينه تلا ومحمد نجم نائب رئيس المركز والمدينة على تقوية وردم الجسور علي ترعة الباجورية بمدخل عزبة إمام طايل بلودر ومعدات التدخل السريع بتلا بحضور مبروك بكرة رئيس الوحدة المحلية بكفر ربيع .

حيث تتم تعلية الجسور خشية غمر المياه للجسور وتعرض حياة المواطنين للخطر.

يذكر أن عددًا من قري ومراكز محافظة المنوفية قد تعرضت لغمر منازلهم وأراضيهم بسبب الفيضان وارتفاع منسوب نهر النيل.

فيما قدمت الأجهزة المعنية بالمحافظة كافة سبل الدعم للأسر المتضررة واتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأهالي من خطر فيضان النيل.