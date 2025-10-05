قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير البنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات
مباراة الأهلي والاتحاد تواجه شبح التأجيل في الدوري.. ماذا يحدث؟!
أخبار البلد

الصحة : لم نرصد أي بؤر لانتشار نواقل الأمراض في مناطق فيضان النيل بالمنوفية

جانب من القافلة
جانب من القافلة
عبدالصمد ماهر

كثّفت وزارة الصحة والسكان، توفير الخدمات الطبية والإجراءات الوقائية، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين،  تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالتزامن مع ارتفاع منسوب مياه نهر النيل في عدد من قرى محافظة المنوفية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تتابع عن كثب الموقف الميداني الناتج عن ارتفاع منسوب المياه، وما يترتب عليه من تسرب المياه إلى بعض أراضي طرح النهر، مشيراً إلى دفع عيادتين متنقلتين مجهزتين بجميع الأدوية الأساسية، لتقديم الخدمات الطبية المطلوبة لسكان المناطق المتضررة.

وأكد «عبدالغفار» تكثيف الخدمات الطبية المقدمة من خلال وحدة صحة «سبك الأحد» بإدارة أشمون الطبية، والتي تم تطويرها وتشغيلها خلال الشهر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتشمل هذه الخدمات (الطوارئ، وطب الأسرة، والنساء، والأسنان، والعلاج الطبيعي، والأطفال، والصحة الإنجابية، والمبادرات الصحية، والمشورة، والتطعيمات، والسمعيات)، بالإضافة إلى الصيدلية والمعمل.

وأضاف أن أعمال المكافحة والترصد شملت مناطق (مركز منوف بقرية جزي، ومركز أشمون بقرية دلهمو، ومركز السادات بجزيرة أبو نشابة وجزيرة أبو دوود)، من خلال نشر أعداد كبيرة من فرق الترصد التابعة لإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بقطاع الطب الوقائي والصحة العامة، للتصدي لنواقل الأمراض وعلى رأسها البعوض.

عدم رصد أي بؤر لانتشار  نواقل الأمراض

وشدد المتحدث الرسمي على عدم رصد أي بؤر لانتشار  نواقل الأمراض حتى الآن، مشيراً إلى جاهزية الفرق الميدانية للتدخل الفوري إذا استدعت النتائج ذلك، ضماناً لسلامة وصحة المواطنين، مؤكدا أن الوزارة تواصل التوسع في أعمال الترصد بمختلف المحافظات، في إطار نهجها الوقائي للحماية من الأمراض المنقولة.

الصحة محافظة المنوفية ارتفاع منسوب مياه نهر النيل وزارة الصحة والسكان الإجراءات الوقائية المواطنين

