استعدادات الصحة لفيضانات طرح النيل .. فرق أمراض متوطنة وتعزيز الوحدات الصحية القريبة

تعرض عدد من قري محافظة المنوفية وبعض المحافظات الأخري المتواجدة على طرح النيل، للغرق بعد زياة منسوب مياه نهر النيل.

وأعلنت وزارة الري والمارد المائية إستعدادها التام لإستقبال كميات المياه الزائدة من خلال خطة تم إعدادها مسبقاً بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة هذا الأمر لاسيما بعد تعرض عدد من المناطق في السودان للغرق.

دور وزارة الصحة والسكان

بدوره كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، خطة الوزارة للتعامل مع المناطق التي شهدت فيضان حول حرم النهر التي تتمثل في رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية القريبة من المناطق نهر النيل .

وأضاف المصدر ، ان الخطة تشمل التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية ، بما في ذلك مستلزمات مكافحة العدوى وأسطوانات الأكسجين، مع إعداد جدول طوارئ على مدار ٢٤ ساعة داخل الوحدات الصحية القريبة من نهر النيل ، ومتابعة تواجد الأطقم الطبية، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وأشار المصدر ، الي أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية في المناطق المتضررة مثل المنوفية تتمثل في ، وزيادة أعداد الأطقم الطبية والمستلزمات والأدوية بالمناطق المتأثرة، والتأكد من جاهزية سيارات الإسعاف ووحدات الرعاية الأساسية لتقديم الخدمات الطبية الفورية للمواطنين المتضررين.

فرق ميدانية من إدارة الأمراض المتوطنة

وأوضح المصدر أنه تم التنسيق بتوجيه فرق ميدانية من إدارة الأمراض المتوطنة و ناقلات الأمراض بمتابعة تنفيذ حملات مكثفة لرش وتعقيم أماكن تجمع المياه ومكافحة الحشرات والبعوض، كما تم عمل استكشاف لليرقات بالمسطحات المائية، وأخذ عينات وتحليلها، واستخدام جهاز "إيكام فوج ٤٠" لمقاومة البعوض البالغ، وقد تمت المقاومة بنجاح مع استمرار المتابعة اليومية.

تصريحات وتوجيهات لمحافظ المنوفية

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وجه عقب جولته الميدانية أمس، بتعلية الجسر المؤدي إلى جزيرة أبو داوود من قرية جزي بمركز منوف.

وتواصل الأجهزة التنفيذية جهودها لتنفيذ الإجراءات العاجلة والفورية للأسر المتضررة من ارتفاع منسوب النهر، حيث يتم أعمال تعلية وتمهيد الجسر المؤدي إلى جزيرة أبو داوود باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والتدخل السريع.

وأكدت المحافظة أن هناك متابعة ميدانية مستمرة على مدار الساعة، وأن غرفة العمليات الرئيسية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مشددة على أن الدولة لن تدخر جهدًا في مساندة المتضررين وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة.

وكان محافظ المنوفية قد زار جزيرة ابو داود والتي تضررت الطرق التي تربطها بارتفاع معدل الفيضان وارتفاع منسوب المياه التي غمرت الطرق.

ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم للاهالي من رئاسة مدينة منوف.