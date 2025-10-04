بعد ارتفاع منسوب النيل.. متابعة معديات المنوفية للحفاظ على سلامة المواطنين

تابع وحيد صلاح عبدربة رئيس مركز ومدينة تلا في محافظة المنوفية ارتفاع منسوب مياه النيل بعد تحذيرات الفيضان وارتفاع منسوب المياه.

جاء ذلك بحضور محمد نجم نائب رئيس المدينة حيث تم متابعه مناسيب المياه بفرع جنوب رشيد بقريه طنوب.

كما تم متابعة معدية صابره ١٥ طنوب الصواف بحيرة ومراجعه دفتر الحركة وإشتراطات السلامه ووجود طفايات الحريق وستر وأطواق النجاه وترخيص المعدية والبحار.

كما تم التأكيد علي سلامة المرسي وتعليته من البريين.

يذكر أن عدد من قري محافظة المنوفية قد تعرضت لغمر المنازل والاراضي بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل وسط تحذيرات من رؤساء المدن باتخاذ التدابير اللازمة.