وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن انتخابات مجلس النواب
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دعم مالي وعيني عاجل للأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل بالمنوفية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

زار اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قرية دلهمو بمركز ومدينة أشمون إحدى القرى المتضررة من جراء ارتفاع منسوب فيضان النيل لتقديم الدعم  للأهالي.

 جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم مع المواطنين والوقوف بجانبهم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجا وخاصة في أوقات الأزمات لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

 وزع محافظ المنوفية دعماً مالياً وعينياً عاجلاً للأسر المتضررة ، وتم توفير قافلة طبية لعدد من العيادات المتنقلة بالموقع متواجدة على مدار الساعة لتقديم الخدمات الطبية للأسر ، وذلك في إطار المشاركة الاجتماعية الفعالة والإيجابية لدعم ومساندة الأهالي وتوفير حياة كريمة وآمنة .

وخلال تفقده ، استمع محافظ المنوفية لمطالب وشكاوى عدد من المواطنين مؤكداً لهم على الوقوف بجانبهم ومتابعته اللحظية لتداعيات الموقف أول بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان تخفيف الآثار المترتبة من ارتفاع منسوب الفيضان ، مشيراً إلى أنه تم حصر الأراضي المتضررة وجارى إعفائهم من القيمة الإيجارية بالتنسيق مع وزارة الري ، بالإضافة إلى إمكانية توفير سكن بديل وملائم للأسر المتضررة ، لافتاً إلى عقد لقاء بهم غداً في مكتبه  للتعرف على مطالبهم والعمل على حلها فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك بشكل يحقق رضاهم والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم.

كما أكد محافظ المنوفية للأهالي على أننا مستمرون في المتابعة اللحظية وعلى مدار الساعة ومتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في احتواء الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وضمان استمرار حركة المواطنين بين القرى والمراكز ، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف بشكل دائم ، وأن الدولة لن تدخر جهدًا في مساندة المتضررين وحماية المواطنين.

جاء ذلك  بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة ،طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، ممثلي جمعية الهلال الأحمر ومصر الخير ، التقوى للتنمية بالباجور ، عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من ممثلي أحزاب مستقبل وطن والجبهة الوطنية.

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

تورتيلا برجر الدجاج

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل تورتيلا برجر الدجاج

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | إعادة تسخين بقايا الطعام يحوله لـ سم.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مخاطر خلط الكلور مع منظفات الصحون.. ألم الأسنان و الصوت الخشن أشهر أعراض كورونا الجديد

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

تويوتا أمام القضاء بسبب تعطل سياراتها فجأة على الطرق

فستان كاجوال .. ياسمين صبري تبهر متابعيها | شاهد

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

