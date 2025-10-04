دعم مالي وعيني عاجل للأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل بالمنوفية

زار اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قرية دلهمو بمركز ومدينة أشمون إحدى القرى المتضررة من جراء ارتفاع منسوب فيضان النيل لتقديم الدعم للأهالي.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم مع المواطنين والوقوف بجانبهم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجا وخاصة في أوقات الأزمات لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وزع محافظ المنوفية دعماً مالياً وعينياً عاجلاً للأسر المتضررة ، وتم توفير قافلة طبية لعدد من العيادات المتنقلة بالموقع متواجدة على مدار الساعة لتقديم الخدمات الطبية للأسر ، وذلك في إطار المشاركة الاجتماعية الفعالة والإيجابية لدعم ومساندة الأهالي وتوفير حياة كريمة وآمنة .

وخلال تفقده ، استمع محافظ المنوفية لمطالب وشكاوى عدد من المواطنين مؤكداً لهم على الوقوف بجانبهم ومتابعته اللحظية لتداعيات الموقف أول بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان تخفيف الآثار المترتبة من ارتفاع منسوب الفيضان ، مشيراً إلى أنه تم حصر الأراضي المتضررة وجارى إعفائهم من القيمة الإيجارية بالتنسيق مع وزارة الري ، بالإضافة إلى إمكانية توفير سكن بديل وملائم للأسر المتضررة ، لافتاً إلى عقد لقاء بهم غداً في مكتبه للتعرف على مطالبهم والعمل على حلها فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك بشكل يحقق رضاهم والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم.

كما أكد محافظ المنوفية للأهالي على أننا مستمرون في المتابعة اللحظية وعلى مدار الساعة ومتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في احتواء الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وضمان استمرار حركة المواطنين بين القرى والمراكز ، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف بشكل دائم ، وأن الدولة لن تدخر جهدًا في مساندة المتضررين وحماية المواطنين.

جاء ذلك بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة ،طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، ممثلي جمعية الهلال الأحمر ومصر الخير ، التقوى للتنمية بالباجور ، عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من ممثلي أحزاب مستقبل وطن والجبهة الوطنية.