بعد تضرر الطريق بسبب الفيضان .. إجراءات عاجلة من رئاسة مركز منوف في المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عقب جولته الميدانية أمس، بتعلية الجسر المؤدي إلى جزيرة أبو داوود من قرية جزي بمركز منوف.

وتواصل الأجهزة التنفيذية جهودها لتنفيذ الإجراءات العاجلة والفورية للأسر المتضررة من ارتفاع منسوب النهر، حيث يتم أعمال تعلية وتمهيد الجسر المؤدي إلى جزيرة أبو داوود باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والتدخل السريع.

وأكدت المحافظة أن هناك متابعة ميدانية مستمرة على مدار الساعة، وأن غرفة العمليات الرئيسية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مشددة على أن الدولة لن تدخر جهدًا في مساندة المتضررين وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة.

وكان محافظ المنوفية قد زار جزيرة ابو داود والتي تضررت الطرق التي تربطها بارتفاع معدل الفيضان وارتفاع منسوب المياه التي غمرت الطرق.

ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم للاهالي من رئاسة مدينة منوف.