زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
رئيس الوزراء: ننتج 92 % من احتياجات مصر من الأدوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بعد تضرر الطريق بسبب الفيضان .. إجراءات عاجلة من رئاسة مركز منوف في المنوفية

تعلية الطرق في المنوفية
تعلية الطرق في المنوفية
مروة فاضل

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية،  عقب جولته الميدانية أمس، بتعلية الجسر المؤدي إلى جزيرة أبو داوود من قرية جزي بمركز منوف.

 وتواصل الأجهزة التنفيذية جهودها لتنفيذ الإجراءات العاجلة والفورية للأسر المتضررة من ارتفاع منسوب النهر، حيث يتم أعمال تعلية وتمهيد الجسر المؤدي إلى جزيرة أبو داوود باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والتدخل السريع.

وأكدت المحافظة أن هناك متابعة ميدانية مستمرة على مدار الساعة، وأن غرفة العمليات الرئيسية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مشددة على أن الدولة لن تدخر جهدًا في مساندة المتضررين وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة.

وكان محافظ المنوفية قد زار جزيرة ابو داود والتي تضررت الطرق التي تربطها بارتفاع معدل الفيضان وارتفاع منسوب المياه التي غمرت الطرق.

ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم للاهالي من رئاسة مدينة منوف.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية تعلية الطرق فيضان منوف

