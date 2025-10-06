شاهدوا الآن أول قمر عملاق في 2025: بدر "ربيع الآخر" يزين سماء أكتوبر

نشهد الليلة ظاهرة فلكية مدهشة بظهور قمر الصيد، أول قمر عملاق "سوبر مون" لعام 2025، يعد هذا الحدث فرصة مثالية لعشاق الفلك والمصورين لرؤية القمر في أبهى صوره، وهذا القمر وهو البدر المكتمل لشهر ربيع الآخر، فإذا كنت من عشاق الفلك أو التصوير، فلا تفوت هذه الفرصة للاستمتاع بهذا المشهد الرائع.

قمر الصياد العملاق بدر شهر أكتوبر

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر ورئيس قسم الفلك السابق، أن عشاق الفلك والظواهر الطبيعية يترقبون اليوم الإثنين 7 أكتوبر، أول قمر عملاق "سوبر مون" لعام 2025، والمعروف باسم «قمر الصيد»، حيث يكتمل قرص القمر بدراً في سماء الوطن العربي، ويظهر في السماء بدءا من الليلة ولمدة 3 أيام

نسبة لمعان قرص القمر الآن تبلغ 100 %

وأوضح الدكتور تادرس أن القمر يصل إلى طور البدر الكامل عندما يكون في وضعية "التقابل" مع الشمس، فيشرق من الشرق تمامًا لحظة غروب الشمس، ويظل في السماء طوال الليل حتى يغرب مع شروق شمس اليوم التالي، وتصل نسبة لمعانه إلى 100%، ما يجعله مشهدًا بديعًا يخطف الأنظار.

ولأن العين المجردة لا تستطيع التمييز بين لحظة الاكتمال الدقيقة وبقية الليالي القريبة منها، فإن القمر سيبدو لنا بدراً مكتملاً خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر.

قمر الصيد.. وقمر السفر

يعرف هذا البدر في الثقافات الشعبية، وخاصة لدى بعض القبائل الأمريكية الأصلية، باسم "قمر الصيد"، إذ كان يتزامن مع موسم تساقط أوراق الأشجار، ما يسهل على الصيادين رؤية الطيور والحيوانات، استعدادًا للتخزين قبل الشتاء. كما يطلق عليه أيضاً "قمر السفر والترحال"، حيث كانت هذه الفترة مثالية للترحال في ضوء القمر الساطع.

فرصة رائعة لهواة الفلك

يعد وقت اكتمال القمر هو الأنسب لمراقبة تفاصيل سطحه، مثل الفوهات البركانية والحفر النيزكية، باستخدام النظارات المعظمة أو التلسكوبات الصغيرة، ما يجعل الليلة فرصة مميزة لهواة الفلك والمصورين.

القمر العملاق

يحدث القمر العملاق عندما يتزامن اكتمال القمر مع وصول القمر إلى أقرب مسافة له - وهي نقطة تعرف باسم الحضيض، والتي تبعد حوالي 226000 ميل - عن الأرض في مداره الذي يبلغ 27 يومًا، على الرغم من أن وكالة ناسا لا تعترف به كمصطلح فلكي رسمي .