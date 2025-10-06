قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر منهج عمل لمواجهة التحديات الراهنة

أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أنها جاءت حافلة بالرسائل الوطنية والسياسية العميقة التي تمثل خارطة طريق لمستقبل الدولة المصرية في الداخل والخارج.

وقال ”عبد السميع“، في بيان، اليوم الإثنين، إن رسائل الرئيس السيسي خلال الاحتفال كانت بمثابة تجديد لعهد الإرادة الوطنية المصرية التي لا تعرف المستحيل، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس بأن "النصر لا يُمنح بل يُنتزع"؛ يلخص فلسفة القيادة المصرية في بناء الدولة الحديثة بعد عقود من التحديات والاضطرابات.

وأضاف أن إشادة الرئيس بـ التنسيق بين مؤسسات الدولة وتماسك الجبهة الداخلية واعتبارهما من مفاتيح النصر والمجد؛ تعكس إدراكًا عميقًا بأن وحدة الصف الوطني هي الدرع الحقيقية لمواجهة أي تهديدات داخلية أو خارجية، وأن الانتصار في معركة التنمية اليوم لا يقل أهمية عن نصر أكتوبر 1973.

وأشار أمين مساعد «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر إلى أن حديث الرئيس حول العلاقات المصرية الإسرائيلية كان رسالة سياسية بالغة الدقة، تؤكد أن مصر، رغم خوضها حروبًا طاحنة في الماضي، ظلت دائمًا دولة تحترم السلام وتقدّر الحوار، بفضل بصيرة الرئيس الراحل أنور السادات وحكمة القيادة المصرية التي وضعت المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

وأوضح ”عبد السميع“ أن تأكيد الرئيس على بناء دولة قوية عصرية متقدمة يمثل ترجمة واقعية لجهود القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، والتي شملت مشروعات قومية عملاقة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، حتى أصبحت نموذجًا في الاستقرار والنهوض بعد فترات صعبة.

كما أثنى على تحية الرئيس السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مبادرته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن ذلك يعكس ثبات الموقف المصري الداعم للسلام، ورفضه التام لسياسات الإبادة والعنف ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن مصر كانت وستظل صوت العقل والضمير الإنساني في المنطقة.

واختتم هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، مؤكدًا أن كلمة الرئيس جاءت جامعة مانعة، تمزج بين الوفاء لبطولات الماضي والإصرار على بناء المستقبل، مشيرًا إلى أن حزب «مستقبل وطن» يقف خلف القيادة السياسية في كل خطوة تستهدف ترسيخ دعائم الدولة الوطنية، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في الجمهورية