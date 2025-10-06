قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين

محمد صبيح

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم 


تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية الصادرات) لنحو 47.76 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي عند 47.74 جنيه للشراء و 47.84 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس  لنحو 47.68 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (القاهرة، الشركة المصرفية العربية) ليسجل 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك العربي الأفريقي الدولي  لنحو 47.61 جنيه للشراء و 47.71 جنيه للبيع.

وشهد الدولار تراجعا في أمام الجنيه في بنوك(العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي، نكست، المصرف المتحد، ميد بنك)  ليسجل 47.60 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، قطر الوطني) لنحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك  الأهلي المتحد، ليسجل 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني لنحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي التجاري لنحو  47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(كريدى أجريكول، البركة، أبوظبي الأول، فيصل الإسلامي ، التنمية الصناعية)  لنحو  47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

