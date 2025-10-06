وزير الخارجية: دعم الرئيس السيسي ساهم في تحقيق الفوز الكاسح بانتخابات اليونسكو

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن القيادة الجديدة لليونسكو ستعمل للحفاظ على التراث الإنساني.



وقال وزير الخارجية في تصريحات للقاهرة الإخبارية: “يونسكو بوجود القيادة الجديدة ستقوم بدور كبير لمعالجة قضايا الإرهاب”.

وتابع وزير الخارجية:" يونسكو بقيادتها الجديدة ستهتم بقضايا العيش المشترك والشباب والمرأة".

وأكمل بدر عبد العاطي :" وجود شخص عربي على رأس يونسكو يمثل إزالة للظلم التاريخي للعرب بعدم وجود مسؤول يمثلهم بالمنظمة".

ولفت بدر عبد العاطي :" دعم الرئيس السيسي وتوجيه المؤسسات بدعمه ساهم في تحقيق الفوز الكاسح".