مشيرة خطاب تهنئ خالد العناني بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو: “اكتساح يعبر عن قوة مصر الثقافية”

قدمت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، التهنئة للدكتور خالد العناني بعد فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مؤكدة أن فوزه يمثل فخرًا لمصر وللمنظمة على حد سواء.

وقالت مشيرة خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، “ألف مبروك لمصر، ومبروك للمنظمة، فالدكتور خالد العناني هو الأكفأ لتولي هذا المنصب، واليونسكو بحاجة إلى قيادته في هذه المرحلة، ألف مبروك لمصر وللدكتور خالد مرة أخرى”.

وأضافت: “هذا الاكتساح يعبر عن قوة مصر الثقافية”، داعية الدول الكبرى إلى دعم منظمة اليونسكو خاصة من الناحية المادية.

وأشادت خطاب بشخصية الدكتور العناني قائلة: “هو شخص متواضع، شامخ، لبق، ويتقن العديد من اللغات”.

كما أعربت عن تطلعها لاحتفال مبهر بافتتاح المتحف المصري الكبير، متمنية للدكتور خالد كل التوفيق، مضيفة: “ألف مبروك لمصر، وللرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية، وللشعب المصري”.