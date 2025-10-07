وزير التعليم العالي عن فوز العناني برئاسة اليونسكو: مصر تعود لريادتها في الثقافة والعلوم

هنأ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الدكتور خالد العناني، والشعب المصري بعد فوزه برئاسة اليونسكو، مؤكدا أنه إنجاز غير مسبوق، خاصة أن حصوله على 55 صوتًا يعد فوزًا كاسحًا، كما أن رؤساء الوفود كافة احتفلوا بهذا الحدث الكبير.

وقال : " نحن بالتعاون مع وزارة الخارجية شاركنا في المجلس التنفيذي مع الدول في منح الصوت في التصويت غير المسبوق ام يحدث في تاريخ اليونسكو على مدار 80 عاما أن تصوت 55 دولة لصالح الدكتور خالد العناني من إجمالي 57 دولة ".



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"هناك حفاوة كبيرة غير مسبوقة من الدول بالدكتور خالد العناني وهو إنجاز تاريخي غير مسبوق ".



ووجه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه من البداية قائلاً : " بوجه كل التحيه للرئيس السيسي وعاوز أققول أن هذا الملف وعلى مدار عامين ونصف أدير بنممنتهى الاحترافية من فريق عمل كامل ووزارة الخارجية كان شريك رئيسي بجانب اللجنة الوطنية لليونسكو في وزارة التعليم العالي وجميع الوزارات شاركت في إنجاز تلك المنظومة وهو ملف أدير بإحترافية شديدة أعادة مصر للريادة في الثقافة والتعليم ".

واختتم قائلا : " قلنا التاريخ المصري راجع بقوة علشان يقود مستقبل هذه المنظمة "