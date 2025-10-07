قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تفاصيل حفل علي الحجار لاحتفالية انتصارات أكتوبر في مسرح البالون.. صور

أوركيد سامي

بدأت منذ قليل حفل النجم القدير علي  الحجار في مسرح البالون في العجوزة حفل بمناسبة انتصارات أكتوبر العظيمة

قال النجم علي الحجار خلال الحفل "مصر عظيمة ويوم نصر أكتوبر يوم فخر وهتفضل مصر كبيرة وعظيمة وتحيا مصر".


يذكر أن انتهى كل من الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية والفنان القدير علي الحجار من الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر والتي من المقرر إقامتها اليوم على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

تقام الاحتفالية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.


تقام الاحتفالية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وأشرف الفنان تامر عبدالمنعم على البروفات النهائية للاحتفالية التي يقوم بإخراجها على مسرح البالون ويشارك خلالها فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية والفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية.

بينما انتهى الفنان القدير علي الحجار من البروفات النهائية للاحتفالية بأحد الإستديوهات.

وتبدأ الاحتفالية بعرض فيلم وثائقي عن ذكرى انتصارات أكتوبر بعدها تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية استعراض بعنوان "فرحة مصر" ثم مشاركة فرقتي رضا للفنون والقومية للفنون الشعبية في استعراض بعنوان "والله وعملوها".


ويبدأ الفصل الثاني من الاحتفالية ويصعد الفنان القدير علي الحجار على خشبة المسرح ويقدم مجموعة من الأغاني حيث الجديدة منها أغنية "يا أرضنا" وهي آخر أغنية من الحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي كما يقدم علي الحجار أغنية جديدة لفلسطين بعنوان فلسطيني.


من ناحية أخرى يقدم الفنان القدير علي الحجار مجموعة من أشهر أغانيه المحببة لدى الجمهور وهي بوابة الحلواني، على قد ما حبينا، مسألة مبدأ، لما الشتا يدق البيبان، الزين والزينة، في قلب الليل، المال والبنون، العروسة، الليل وآخره، زي الهوا، أعذريني، ماتمنعوش الصادقين، أنا كنت عيدك، تجيش نعيش، عارفة، ميدلي الانتصارات.

علي الحجار نصر أكتوبر اخبار الفن نجوم الفن صدي البلد

